Словаччина готує помсту Україні за зупинку транзиту газу РФ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Україна у середу, 1 січня, зупинила транзит російського газу до сусідніх країн. Натомість Словаччина готується припинити підтримку біженців з України.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо у Facebook у четвер, 2 січня.

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Фіцо вважає припинення транзиту російського газу до Словаччини "саботажем Зеленського" та заявив, що через це країна зазнає збитків на 500 мільйонів євро на рік. Словацький уряд обговорюватиме це питання на найближчому засіданні.

За словами прем'єра, є два виходи з ситуації: або відновлення транзиту, або компенсація державних збитків.

"Від імені Smer-SD я оголошую, що ми готові вести переговори і домовитися в коаліції про припинення поставок електроенергії і про значне скорочення підтримки громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки", — сказав він.

Нагадаємо, ціни на газ у Європі показали значне зростання, досягнувши найвищих рівнів із жовтня 2023 року.

А за словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, таким чином Україна "відрізала" один з останніх з важелів впливу Росії на Європу.