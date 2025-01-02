Словакия готовит месть Украине за остановку транзита газа РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Украина в среду, 1 января, остановила транзит российского газа в соседние страны. За это Словакия готовится прекратить поддержку беженцев из Украины.

Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо в Facebook в четверг, 2 января.

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Поддержка беженцев в Словакии

Фицо считает прекращение транзита российского газа в Словакию "саботажем Зеленского" и заявил, что из-за этого страна потерпит убытки на 500 миллионов евро в год. Словацкое правительство будет обсуждать этот вопрос на ближайшем заседании.

По словам премьера, есть два выхода из ситуации: либо восстановление транзита, либо компенсация государственных убытков.

"От имени Smer-SD я объявляю, что мы готовы вести переговоры и договориться в коалиции о прекращении поставок электроэнергии и о значительном сокращении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словацкой Республики", — сказал он.

Напомним, цены на газ в Европе показали значительный рост, достигнув самых высоких уровней с октября 2023 года.

А по словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, таким образом Украина "отрезала" один из последних из рычагов влияния России на Европу.