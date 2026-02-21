Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Повномасштабне вторгнення росіян призвело до того, що без даху над головою залишилися близько 2,5 мільйона домогосподарств. Питання житла сьогодні стоїть гостро для багатьох українців.

Про це в інтерв'ю для Новини.LIVE заявив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Скільки житла в Україні знищено через війну

Як зауважив Гетманцев, проблема з житлом в Україні масштабна і її потрібно вирішувати. Наразі знищено або пошкоджено велику кількість домогосподарств.

"13% житла в Україні знищено або пошкоджено. 2,5 мільйона домогосподарств зазнали втрат", — зазначив Гетманцев.

Він додав, що наразі Уряд працює над новою програмою іпотеки. Вона буде орієнтована саме на соціально незахищені верстви населення. Проєкт буде передбачати кредитування під 3% річних терміном на 25 років. При цьому щомісячний внесок не повинен перевищувати 25% від загального доходу сім'ї, або ж буде розраховуватися за формулою "середня орендна ставка в регіоні плюс 15%".

"Ми б дали можливість людям інвестувати й свої гроші, і інвестували б гроші держави в те, аби вони надовго отримали власність на реальне, нормальне житло. Не соціальне житло, а нормальне, доступне житло", — зазначив Гетманцев.

Він додав, що багато українців не зважуються на евакуюцію з прифронтових територій саме через відсутність належних умов для проживання.

Гетманцев прокоментував мобілізацію та переговори

В інтерв'ю Новини.LIVE голова фінансового комітету ВРУ також прокоментував переговори щодо досягнення миру в Україні. Він зауважив, що очікувати на миттєві домовленості не варто. При цьому, за словами Гетманцева, результати перемовин уже є.

Крім того, голова фінансового комітету ВРУ висловився щодо "силової" мобілізації. Він наголосив, що порушення прав людей є неприпустимим. Нардеп переконаний, що для збереження довіри суспільства, держава має забезпечити дотримання прав громадян.