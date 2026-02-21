Гетманцев назвал процент уничтоженного из-за войны жилищного фонда Украины

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Из-за войны миллионы украинцев остались без жилья. Сегодня этот вопрос является одним из важнейших и требует особого внимания.

Об этом в интервью для Новини.LIVE заявил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

Как отметил Гетманцев, проблема с жильем в Украине масштабная и ее нужно решать. Сейчас уничтожено или повреждено большое количество домохозяйств.

"13% жилья в Украине уничтожено или повреждено. 2,5 миллиона домохозяйств понесли потери", — отметил Гетманцев.

Он добавил, что сейчас Правительство работает над новой программой ипотеки. Она будет ориентирована именно на социально незащищенные слои населения. Проект будет предусматривать кредитование под 3% годовых сроком на 25 лет. При этом ежемесячный взнос не должен превышать 25% от общего дохода семьи, или же будет рассчитываться по формуле "средняя арендная ставка в регионе плюс 15%".

"Мы бы дали возможность людям инвестировать и свои деньги, и инвестировали бы деньги государства в то, чтобы они надолго получили собственность на реальное, нормальное жилье. Не социальное жилье, а нормальное, доступное жилье", — отметил Гетманцев.

Он добавил, что многие украинцы не решаются на эвакуацию с прифронтовых территорий именно из-за отсутствия надлежащих условий для проживания.

Гетманцев прокомментировал мобилизацию и переговоры

В интервью Новини.LIVE глава финансового комитета ВРУ также прокомментировал переговоры по достижению мира в Украине. Он отметил, что ожидать мгновенных договоренностей не стоит. При этом, по словам Гетманцева, результаты переговоров уже есть.

Кроме того, председатель финансового комитета ВРУ высказался относительно "силовой" мобилизации. Он отметил, что нарушение прав людей недопустимо. Нардеп убежден, что для сохранения доверия общества, государство должно обеспечить соблюдение прав граждан.