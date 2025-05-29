Юсов заявив, що Україна повернула з полону РФ 1279 захисників Азовсталі

Звільнений з російського полону український захисник з сином. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Україна повернула з російського полону 1279 захисників "Азовсталі". Це понад половина гарнізону.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов, повідомляє Радіо Свобода.

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"Всього близько 2500 захисників з різних підрозділів були виведені або евакуйовані з Азовсталі. З них станом на сьогодні 1279 вже повернені з полону. Тобто більше ніж половина гарнізону Азовсталі звільнено з російського полону", — розповів Юсов.

Він зазначив, що серед них 455 бійців "Азову" були звільнені в межах обмінів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"І це, якщо ми говоримо про статистику порівняно з іншими підрозділами — добрі цифри, хоча я розумію, що статистика не заміняє для конкретних родин їхніх родичів", — сказав він.

Крім того, представник ГУР повідомив ще деякі дані. Зокрема, нашій країні вдалося звільнити захисників з тим частин та підрозділів частин, які раніше не потрапляли до списків. Тобто, цих військовополонених вперше включили в обмін з початку повномасштабної війни.

"Під час цього обміну вдалося повернути з російського полону представників з 46 підрозділів, з яких вперше за період повномасштабного вторгнення вдалось повернути людей з полону військовослужбовців", — повідомив Юсов.

На питання щодо невдоволення командування "Азову" тим, що в останньому обміні не було бійців полку, представник не відповів. Він назвав ці заяви "емоційними" та підкреслив, що українські військовополонені знаходяться в руках глави Кремля Володимира Путіна.

"Наші полонені в руках Путіна, а не тут на території України. І російські спецслужби, які займаються і тематикою обмінів, використовують теми полонених на свій розсуд із метою війни проти України. І чим більше медійної уваги по окремих людях, по окремих підрозділах - можете бути впевнені, що це береться до окремої розробки з подальшим використанням, щоб погіршити ситуацію в Україні, ускладнити в цілому повернення й інших полонених також", — резюмував він.

Нагадаємо, що Україна протягом трьох днів, 23-25 травня, повернула с полону РФ 1000 захисників. Як це було — читайте за цим посиланням.

Також AP днями писало, що в російських тюрмах загинуло понад 200 військовополонених України.