Понад 200 військовополонених України загинули у в'язницях Росії

Обмін військовополоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У російських в'язницях протягом останніх трьох років загинуло понад 200 українських військовополонених. Ймовірно, насильство стало одним із чинників, що цьому сприяло.

Про це повідомляє Associated Press.

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За словами офіційних осіб із правозахисних груп, ООН, уряду України та українського судмедексперта, які провели десятки розтинів військовополонених, насильство в російських в'язницях, імовірно, стало одним із факторів, які сприяли цим смертям.

Чиновники кажуть, що кількість загиблих у в'язницях додає докази того, що Росія систематично жорстоко поводитися з полоненими солдатами. Вони кажуть, що судово-медичні невідповідності та репатріація понівечених тіл, що розклалися, вказує на спробу приховати передбачувані тортури, голод і медичне обслуговування в десятках в'язниць і слідчих ізоляторів по всій Росії та окупованій частині України.

Зокрема, AP розповідає історію українського солдата Сергія Григор'єва, якого схопили в полон 2022 року. Його сім'я продовжувала вірити, що зрештою з ним усе буде гаразд. Тим більше з огляду на те, що Росія зобов'язана за міжнародним правом захищати військовополонених.

Однак коли Григор'єв повернувся додому, його тіло перебувало в мішку для трупів. Згідно з російським свідоцтвом про смерть, 59-річний чоловік помер від інсульту. Але український розтин і колишній військовополонений, який був затриманий разом із ним, розповідають іншу історію про те, як він помер. А саме — про насильство та медичну недбалість з боку його викрадачів.

Зокрема, 48-річний український військовополонений Олексій Гончаров жив в одному тюремному бараку з Григор'євим з осені 2022 року. Він розповів, що протягом кількох місяців був свідком того, як Григор'єва піддавали такому ж суворому покаранню, як і будь-якого іншого військовополоненого в Каменськ-Шахтинській виправній колонії на південному заході Росії.

"Усіх били — без винятків. Когось більше, когось менше, але ми все це витримали", — сказав Гончаров, якого в лютому повернули в Україну в рамках обміну полоненими.

Він також повідомив, що місяцями терпів біль у грудях, будучи в полоні. І навіть тоді побиття не припинялися, а подекуди й починалися після його прохань про медичну допомогу, які ігнорувалися.

Сергій Григор'єв, своєю чергою, — один із понад 200 українських військовополонених, які померли в ув'язненні після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

У доповіді ООН за 2024 рік йдеться, що 95% звільнених українських військовополонених зазнавали "систематичних" тортур. Ув'язнені описували побиття, удари електрошокером, удушення, сексуальне насильство, тривалі стресові пози, імітацію страти та позбавлення сну.

Нагадаємо, протягом трьох днів, з 23 по 25 травня, Україна повернула додому 1000 українських захисників. Обмін відбувся в рамках домовленостей у Туреччині з представниками РФ. Детальніше про те, як це було — читайте за цим посиланням.

Також зазначимо, що серед звільнених військовополонених не було жодного бійця 12-ї бригади Нацгвардії "Азов". Представник ГУР МО Андрій Юсов пояснив, що Росія сама визначала, кого готова віддати.