Больше 200 военнопленных Украины погибли в тюрьмах России

Обмен военнопленными 24 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В российских тюрьмах в течение последних трех лет погибли более 200 украинских военнопленных. Вероятно, насилие стало одним из факторов, что этому способствовало.

Об этом сообщает Associated Press.

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По словам официальных лиц из правозащитных групп, ООН, правительства Украины и украинского судмедэксперта, которые провели десятки вскрытий военнопленных, насилие в российских тюрьмах, вероятно, стало одним из факторов, которые способствовали этим смертям.

Чиновники говорят, что число погибших в тюрьмах добавляет доказательства того, что Россия систематически жестоко обращаться с пленными солдатами. Они говорят, что судебно-медицинские несоответствия и репатриация изуродованных разложившихся тел указывает на попытку скрыть предполагаемые пытки, голод и медицинское обслуживание в десятках тюрем и следственных изоляторов по всей России и оккупированной части Украины.

В частности, AP рассказывает историю украинского солдата Сергея Григорьева, который был схвачен в плен в 2022 году. Его семья продолжала верить, что в конечном итоге с ним все будет в порядке. Тем более учитывая то, что Россия обязана по международному праву защищать военнопленных.

Однако когда Григорьев вернулся домой, его тело находилось в мешке для трупов. Согласно российскому свидетельству о смерти, 59-летний мужчина умер от инсульта. Но украинское вскрытие и бывший военнопленный, который был задержан вместе с ним, рассказывают другую историю о том, как он умер. А именно — о насилии и медицинской халатности со стороны его похитителей.

В частности, 48-летний украинский военнопленный Алексей Гончаров жил в одном тюремном бараке с Григорьевым с осени 2022 года. Он рассказал, что в течение нескольких месяцев был свидетелем того, как Григорьев подвергался такому же суровому наказанию, как и любой другой военнопленный в Каменск-Шахтинской исправительной колонии на юго-западе России.

"Всех били — без исключений. Кого-то больше, кого-то меньше, но мы все это выдержали", — сказал Гончаров, которого в феврале вернули в Украину в рамках обмена пленными.

Он также сообщил, что месяцами терпел боль в груди, будучи в плену. И даже тогда избиения не прекращались, а иногда и начинались после его просьб о медицинской помощи, которые игнорировались.

Сергей Григорьев, в свою очередь — один из более чем 200 украинских военнопленных, которые умерли в заключении после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

В докладе ООН за 2024 год говорится, что 95% освобожденных украинских военнопленных подвергались "систематическим" пыткам. Заключенные описывали избиения, удары электрошокером, удушение, сексуальное насилие, длительные стрессовые позы, имитацию казни и лишение сна

Напомним, в течение трех дней, с 23 по 25 мая, Украина вернула домой 1000 украинских защитников. Обмен состоялся в рамках договоренностей в Турции с представителями РФ. Подробнее о том, как это было — читайте по этой ссылке.

Также отметим, что среди освобожденных военнопленных не было ни одного бойца 12-й бригады Нацгвардии "Азов". Представитель ГУР МО Андрей Юсов объяснил, что Россия сама определяла, кого готова отдать.