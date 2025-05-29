Юсов заявил, что Украина вернула из плена РФ 1279 защитников Азовстали

Освобожденный из российского плена украинский защитник с сыном. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украина вернула из российского плена 1279 защитников "Азовстали". Это более половины гарнизона.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, сообщает Радио Свобода.

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"Всего около 2500 защитников из разных подразделений были выведены или эвакуированы из Азовстали. Из них по состоянию на сегодня 1279 уже возвращены из плена. То есть больше половины гарнизона Азовстали освобождено из российского плена", — рассказал Юсов.

Он отметил, что среди них 455 бойцов "Азова" были освобождены в рамках обменов Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"И это, если мы говорим о статистике по сравнению с другими подразделениями - хорошие цифры, хотя я понимаю, что статистика не заменяет для конкретных семей их родственников", — сказал он.

Кроме того, представитель ГУР сообщил еще некоторые данные. В частности, нашей стране удалось освободить защитников из тех частей и подразделений частей, которые ранее не попадали в списки. То есть, этих военнопленных впервые включили в обмен с начала полномасштабной войны.

"Во время этого обмена удалось вернуть из российского плена представителей из 46 подразделений, из которых впервые за период полномасштабного вторжения удалось вернуть людей из плена военнослужащих", — сообщил Юсов.

На вопрос о недовольстве командования "Азова" тем, что в последнем обмене не было бойцов полка, представитель не ответил. Он назвал эти заявления "эмоциональными" и подчеркнул, что украинские военнопленные находятся в руках главы Кремля Владимира Путина.

"Наши пленные в руках Путина, а не здесь на территории Украины. И российские спецслужбы, которые занимаются и тематикой обменов, используют темы пленных по своему усмотрению с целью войны против Украины. И чем больше медийного внимания по отдельным людям, по отдельным подразделениям - можете быть уверены, что это берется в отдельную разработку с последующим использованием, чтобы ухудшить ситуацию в Украине, усложнить в целом возвращение и других пленных также", — резюмировал он.

Напомним, что Украина в течение трех дней, 23-25 мая, вернула из плена РФ 1000 защитников. Как это было — читайте по этой ссылке.

Также AP на днях писало, что в российских тюрьмах погибло более 200 военнопленных Украины.