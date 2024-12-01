Зеленський розповів, скільки українців вже оформили заявки на виплату тисячі гривень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що громадяни у перший день роботи "єПідтримки" активно оформлюють заявки на виплату 1 000 гривень. Наразі відомо про понад 2 мільйони 100 тисяч осіб.

Про це український лідер повідомив у Telegram у неділю, 1 грудня.

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Зеленський зазначив, що майже пів мільйона заявок оформлено на виплату дітям.

"єПідтримка" працює для кожного й кожної в Україні — і для дорослих, і для дітей. Важливі цифри, які доводять своєчасність програми", — наголосив він.

За його словами, гроші можна буде спрямувати для оплати українських товарів та послуг, зокрема комунальних послуг, українських ліків, залізничних квитків, українських книжок.

"Є можливість спрямувати виплату на підтримку Сил оборони України через волонтерські фонди. Кошти можна отримати впродовж 3 місяців — до 28 лютого, а витратити до кінця 2025 року", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 грудня у вечірньому зверненні Зеленський заявив, що сьогодні є важливий крок в країні для підтримки громадян цією зимою, оскільки стартувала програма "єПідтримка".

Також Новини.LIVE пояснювали, як оформити виплату дітям і пенсіонерам.