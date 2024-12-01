Зеленский рассказал, сколько украинцев уже оформили заявки на выплату тысячи гривен

Сколько украинцев уже оформили єПідтримку — Зеленский ответил
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что граждане в первый день работы "єПідтримки" активно оформляют заявки на выплату 1 000 гривен. Сейчас известно о более чем 2 миллионах 100 тысячах человек.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 1 декабря.
Выплата украинцам
Зеленский отметил, что почти полмиллиона заявок оформлено на выплату детям.
"єПідтримка" работает для каждого и каждой в Украине — и для взрослых, и для детей. Важные цифры, которые доказывают своевременность программы", — подчеркнул он.
По его словам, деньги можно будет направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг.
"Есть возможность направить выплату на поддержку Сил обороны Украины через волонтерские фонды. Средства можно получить в течение 3 месяцев — до 28 февраля, а потратить до конца 2025 года", — добавил Зеленский.
Напомним, 1 декабря в вечернем обращении Зеленский заявил, что сегодня есть важный шаг в стране для поддержки граждан этой зимой, поскольку стартовала программа "єПідтримка".
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