Зеленский рассказал, сколько украинцев уже оформили заявки на выплату тысячи гривен

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что граждане в первый день работы "єПідтримки" активно оформляют заявки на выплату 1 000 гривен. Сейчас известно о более чем 2 миллионах 100 тысячах человек.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 1 декабря.

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Зеленский отметил, что почти полмиллиона заявок оформлено на выплату детям.

"єПідтримка" работает для каждого и каждой в Украине — и для взрослых, и для детей. Важные цифры, которые доказывают своевременность программы", — подчеркнул он.

По его словам, деньги можно будет направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг.

"Есть возможность направить выплату на поддержку Сил обороны Украины через волонтерские фонды. Средства можно получить в течение 3 месяцев — до 28 февраля, а потратить до конца 2025 года", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 1 декабря в вечернем обращении Зеленский заявил, что сегодня есть важный шаг в стране для поддержки граждан этой зимой, поскольку стартовала программа "єПідтримка".

Также Новини.LIVE объясняли, как оформить выплату детям и пенсионерам.