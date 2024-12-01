Тисяча Зеленського — президент у зверненні назвав, скільки українців вже оформили єПідтримку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у неділю, 1 грудня, є важливий крок в країні для підтримки громадян цією зимою. Він нагадав, що стартувала програма "єПідтримка", яка передбачає тисячу гривень для кожного українця.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

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Український лідер зазначив, що в середньому йдеться про декілька тисяч на сім'ю. Кошти можна витрати на оплату товарів та послуг. Зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю та книги. Також гроші можна задонатити. Зеленський подякував уряду, Мінекономіки та Мінцифри за технічну сторону програми.

"Вже за перші пів дня роботи "єПідтримки" мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І в тому числі майже 300 тисяч заявок — на виплату для дітей. Тобто масштаб програми й темп реалізації хороші. Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем у програмі — щоб на сто відсотків забезпечили все, що обіцяно людям", — наголосив він.

Президент додав, що також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими й протягом наступного року.

Нагадаємо, українці, які знаходяться за кордоном, включаючи тих, хто має статус біженців, не мають можливості отримати фінансову допомогу від держави.

Також Новини.LIVE проаналізували потенційні ризики та приховані загрози, пов’язані з цією програмою.