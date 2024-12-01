Тысяча Зеленского — президент в обращении назвал, сколько украинцев уже оформили єПідтримку

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в воскресенье, 1 декабря, есть важный шаг в стране для поддержки граждан этой зимой. Он напомнил, что стартовала программа "єПідтримка", которая предусматривает тысячу гривен для каждого украинца.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

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Украинский лидер отметил, что в среднем речь идет о нескольких тысячах на семью. Средства можно тратить на оплату товаров и услуг. В частности, это коммунальные услуги, украинские лекарства, железнодорожные билеты и книги. Также деньги можно задонатить. Зеленский поблагодарил правительство, Минэкономики и Минцифры за техническую сторону программы.

"Уже за первые полдня работы "єПідтримки" миллион сто тысяч украинцев сделали заявки на выплату. И в том числе почти 300 тысяч заявок — на выплату для детей. То есть масштаб программы и темп реализации хорошие. Важно, чтобы правительство контролировало работу всех систем в программе — чтобы на сто процентов обеспечили все, что обещано людям", — подчеркнул он.

Президент добавил, что также правительство должно предоставить детали других программ поддержки этой зимой и в течение следующего года.

Напомним, украинцы, находящиеся за границей, включая тех, кто имеет статус беженцев, не имеют возможности получить финансовую помощь от государства.

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