У ДПСУ повідомили про збільшення кількості виїздів за кордон

Черга на кордоні України. Фото: ДПСУ

За останні чотири місяці через кордон України пройшло вже 10 мільйонів осіб. Це на 2-3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час ефіру на телеканалі Ранок.LIVE.

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Особливу активність демонстрував пасажиропотік перед і після Великодня. В окремі дні кількість перетинів кордону сягала 110 тисяч на добу. 20 та 21 квітня, під час святкування Великодня та наступного дня, кількість перетинів трохи зменшилася.

Проте вже з 22 квітня спостерігався сплеск виїздів, причому на цей раз виїжджали більше, ніж в’їжджали.

На даний момент ситуація на кордоні стабілізувалася, і потік пасажирів зрівнявся: на в’їзд та виїзд кількість людей майже однакова.

Нагадаємо, нещодавно затримали росіянина, який прикинувся киргизом і спробував виїхати з Одещини.

Також ми писали, що на Волині судили польського далекобійника, який допомагав ухилянтам тікати за кордон.