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Скільки українців виїжджають за кордон — дані ДПСУ

30 квітня 2025 23:54
Анастасія Писаненко - редактор
У ДПСУ повідомили про збільшення кількості виїздів за кордон
Черга на кордоні України. Фото: ДПСУ
Анастасія Писаненко - редактор

За останні чотири місяці через кордон України пройшло вже 10 мільйонів осіб. Це на 2-3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час ефіру на телеканалі Ранок.LIVE.

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Особливу активність демонстрував пасажиропотік перед і після Великодня. В окремі дні кількість перетинів кордону сягала 110 тисяч на добу. 20 та 21 квітня, під час святкування Великодня та наступного дня, кількість перетинів трохи зменшилася.

Проте вже з 22 квітня спостерігався сплеск виїздів, причому на цей раз виїжджали більше, ніж в’їжджали.

На даний момент ситуація на кордоні стабілізувалася, і потік пасажирів зрівнявся: на в’їзд та виїзд кількість людей майже однакова.

Нагадаємо, нещодавно затримали росіянина, який прикинувся киргизом і спробував виїхати з Одещини. 

Також ми писали, що на Волині судили польського далекобійника, який допомагав ухилянтам тікати за кордон. 

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