У ДПСУ повідомили про збільшення кількості виїздів за кордон

Скільки українців виїжджають за кордон — дані ДПСУ
За останні чотири місяці через кордон України пройшло вже 10 мільйонів осіб. Це на 2-3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час ефіру на телеканалі Ранок.LIVE.
Скільки українців виїжджає за кордон
Особливу активність демонстрував пасажиропотік перед і після Великодня. В окремі дні кількість перетинів кордону сягала 110 тисяч на добу. 20 та 21 квітня, під час святкування Великодня та наступного дня, кількість перетинів трохи зменшилася.
Проте вже з 22 квітня спостерігався сплеск виїздів, причому на цей раз виїжджали більше, ніж в’їжджали.
На даний момент ситуація на кордоні стабілізувалася, і потік пасажирів зрівнявся: на в’їзд та виїзд кількість людей майже однакова.
Нагадаємо, нещодавно затримали росіянина, який прикинувся киргизом і спробував виїхати з Одещини.
Також ми писали, що на Волині судили польського далекобійника, який допомагав ухилянтам тікати за кордон.
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