В ГПСУ сообщили об увеличении количества выездов за границу

Сколько украинцев выезжают за границу — данные ГПСУ
За последние четыре месяца через границу Украины прошло уже 10 миллионов человек. Это на 2-3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время эфира на телеканале Ранок.LIVE.
Сколько украинцев выезжает за границу
Особую активность демонстрировал пассажиропоток перед и после Пасхи. В отдельные дни количество пересечений границы достигало 110 тысяч в сутки. 20 и 21 апреля, во время празднования Пасхи и на следующий день, количество пересечений немного уменьшилось.
Однако уже с 22 апреля наблюдался всплеск выездов, причем на этот раз выезжали больше, чем въезжали.
На данный момент ситуация на границе стабилизировалась, и поток пассажиров уравнялся: на въезд и выезд количество людей почти одинаковое.
Напомним, недавно задержали россиянина, который притворился киргизом и попытался выехать из Одесской области.
Также мы писали, что на Волыни судили польского дальнобойщика, который помогал уклонистам бежать за границу.
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