В ГПСУ сообщили об увеличении количества выездов за границу

Очередь на границе Украины. Фото: ГПСУ

За последние четыре месяца через границу Украины прошло уже 10 миллионов человек. Это на 2-3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время эфира на телеканале Ранок.LIVE.

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Особую активность демонстрировал пассажиропоток перед и после Пасхи. В отдельные дни количество пересечений границы достигало 110 тысяч в сутки. 20 и 21 апреля, во время празднования Пасхи и на следующий день, количество пересечений немного уменьшилось.

Однако уже с 22 апреля наблюдался всплеск выездов, причем на этот раз выезжали больше, чем въезжали.

На данный момент ситуация на границе стабилизировалась, и поток пассажиров уравнялся: на въезд и выезд количество людей почти одинаковое.

Напомним, недавно задержали россиянина, который притворился киргизом и попытался выехать из Одесской области.

Также мы писали, что на Волыни судили польского дальнобойщика, который помогал уклонистам бежать за границу.