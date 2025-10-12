У країнах ЄС 4,37 млн українських біженців із тимчасовим захистом

Українські біженці. Ілюстративне фото: УНІАН

На кінець серпня 2025 року, 4,37 млн українських біженців мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Порівнюючи з іншими місяцями, кількість таких людей збільшується.

Про це повідомляє Eurostat.

Яка кількість біженців з України мають статус тимчасового захисту в ЄС

За даними сайту Євросоюзу, серед країн, які прийняли найбільшу кількість українських біженців, є:

Німеччина (1 210 515 осіб або 27,7% від загальної кількості країн ЄС);

Польща (995 925 осіб або 22,8%);

Чехія (385 855 осіб або 8,8%).

Порівняно з кінцем липня, у серпні кількість українських біженців із тимчасовим захистом зросла на 30 980 осіб. Найбільше зростання фіксували в Німеччині (+6 800 осіб або 0,6,%), Чехії (+5 175 або +1,4%) і Румунії (+2 370 або +1,2%).

Також у ЄС зазначили, що українці становлять 98,4% усіх, хто отримав тимчасовий захист у ЄС. Серед них 44,6% - дорослі жінки, 31,1% - діти, і 24,3% - чоловіки.

Додамо, що в січні 2025 року тимчасовий захист ЄС отримали ще 25 530 громадян, у лютому - 21 015 осіб, у березні кількість зменшилася на 45 455 громадян, а у квітні знову зросла - на 2 525 осіб, у травні - вже на 10 825, у червні - на 32 940, а в липні - на 28 695.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Швейцарія обмежує надання статусу захисту українцям, які проживали за межами зон бойових дій.

Крім того, Британія посилює вимоги для українських біженців, які мають намір отримати дозвіл на постійне проживання.