Сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС, — Eurostat

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 05:00
В странах ЕС 4,37 млн украинских беженцев с временной защитой
Украинские беженцы. Иллюстративное фото: УНИАН

На конец августа 2025 года, 4,37 млн украинских беженцев имели статус временной защиты в странах ЕС. Сравнивая с другими месяцами, количество таких людей увеличивается.

Об этом сообщает Eurostat.

Читайте также:

Какое количество беженцев из Украины имеют статус временной защиты в ЕС

По данным сайта Евросоюза, среди стран, которые приняли наибольшее количество украинских беженцев, являются:

  • Германия (1 210 515 человек или 27,7% от общего числа стран ЕС);
  • Польша (995 925 человек или 22,8%);
  • Чехия (385 855 человек или 8,8%).

В сравнении с концом июля, в августе количество украинских беженцев с временной защитой возросло в на 30 980 человек. Наибольший рост фиксировался в Германии (+6 800 человек или 0,6,%, Чехии (+5 175 или +1,4%) и Румынии (+2 370 или +1,2%).

Также в ЕС отметили, что украинцы составляют 98,4% всех, кто получил временную защиты в ЕС. Среди них 44,6% — взрослые женщины, 31,1% — дети, и 24,3% — мужчины.

Добавим, что в январе 2025 года временную защиту ЕС получили еще 25 530 граждан, в феврале — 21 015 человек, в марте количество уменьшилось на 45 455 граждан, а апреле снова выросло — на 2 525 человек, в мае — уже на 10 825, в июне — на 32 940, а в июле — на 28 695.

Напомним, на днях стало известно, что Швейцария ограничивает предоставление статуса защиты украинцам, которые проживали за пределами зон боевых действий.

Кроме того, Британия ужесточает требования для украинских беженцев, которые намерены получить разрешение на постоянное проживание.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
