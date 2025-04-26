РФ запустила по Україні понад 100 дронів — скільки збила ППО

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Ґвара Медіа

Російські війська в ніч проти суботи, 26 квітня, запустили по Україні 114 ударних дронів та три ракети. Сили ППО збили 66 ворожих безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Атака на Україну 26 квітня

Росіяни вночі запустили 114 дронів, протикорабельну акету "Онікс" та дві протирадіолокаційні ракети Х-31П з Курська, Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Атаку противника відбивала авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 31 ворожий безпілотник був локаційно втрачений.

Крім того, через російські обстріли постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вночі окупанти вдарили дроном по Кропивницькому, внаслідок чого зруйновані офісні будівлі та складські приміщення.

Також стало відомо, що Росія для атак на Одещину використовує нові типи дронів — "Бандероль".