РФ запустила по Україні понад 100 дронів — скільки збила ППО

Скільки цілей РФ збила ППО вночі — зведення Повітряних сил
Російські війська в ніч проти суботи, 26 квітня, запустили по Україні 114 ударних дронів та три ракети. Сили ППО збили 66 ворожих безпілотників.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Атака на Україну 26 квітня
Росіяни вночі запустили 114 дронів, протикорабельну акету "Онікс" та дві протирадіолокаційні ракети Х-31П з Курська, Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська.
Атаку противника відбивала авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 10:00 підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 31 ворожий безпілотник був локаційно втрачений.
Крім того, через російські обстріли постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.
Нагадаємо, вночі окупанти вдарили дроном по Кропивницькому, внаслідок чого зруйновані офісні будівлі та складські приміщення.
Також стало відомо, що Росія для атак на Одещину використовує нові типи дронів — "Бандероль".
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