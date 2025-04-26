Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Сколько целей РФ сбила ПВО ночью — сводка Воздушных сил arrow

Сколько целей РФ сбила ПВО ночью — сводка Воздушных сил

26 апреля 2025 11:30
Евгения Брюховецкая - редактор
РФ запустила по Украине более 100 дронов — сколько сбила ПВО
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Гвара Медиа
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на субботу, 26 апреля, запустили по Украине 114 ударных дронов и три ракеты. Силы ПВО сбили 66 вражеских беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака на Украину 26 апреля

Россияне ночью запустили 114 дронов, противокорабельную акету "Оникс" и две противорадиолокационные ракеты Х-31П из Курска, Миллерово, Орла и Приморско-Ахтарска.

Атаку противника отражала авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 66 ударных БпЛА типа Shahed на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 31 вражеский беспилотник был локационно потерян.

Кроме того, из-за российских обстрелов пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Днепропетровщина.

Скільки дронів атакували Україну вночі 26 квітня - зведення ПС
Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, ночью оккупанты ударили дроном по Кропивницкому, в результате чего разрушены офисные здания и складские помещения.

Также стало известно, что Россия для атак на Одесчину использует новые типы дронов — "Бандероль".

беспилотники обстрелы ПВО война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама