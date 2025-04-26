Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Удар РФ по Кропивницькому — зруйновано офіси та склади arrow

Удар РФ по Кропивницькому — зруйновано офіси та склади

26 квітня 2025 08:29
Євгенія Брюховецька - редактор
Дроновий удар по Кропивницькому — в ДСНС повідомили про руйнування
Ліквідація наслідків атаки РФ. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти суботи, 26 квітня, завдали удару по Кропивницькому. Внаслідок ворожої атаки в місті зруйновані офісні будівлі та складські приміщення.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Атака на Кропивницький 26 квітня

Вночі внаслідок російської атаки у Кропивницькому зазнала руйнувань цивільна інфраструктура — там постраждали офісні та складські приміщення.

Реклама
Полум’я після атаки: рятувальники гасять пожежу в Кропивницькому
Рятувальники біля місця атаки. Фото: ДСНС
Нічна робота ДСНС: ліквідація наслідків удару по цивільній інфраструктурі
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС
Зруйновані склади та офіси — наслідки обстрілу 26 квітня Кропивницького
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС
Кропивницький оговтується після атаки РФ 26 квітня
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

Наразі на місці події працюють усі оперативні служби. Рятувальники ліквідовують пожежі у будівлях, які виникли в результаті обстрілу.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. 

Реклама
null
Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вночі у Кропивницькому лунали вибухи. Мешканців попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста.

Згодом про руйнування складських приміщень у Кропивницькому повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

обстріли дрони війна в Україні атака Кропивницький
Реклама
Реклама