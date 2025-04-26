Дроновий удар по Кропивницькому — в ДСНС повідомили про руйнування

Ліквідація наслідків атаки РФ. Фото: ДСНС

Російські війська в ніч проти суботи, 26 квітня, завдали удару по Кропивницькому. Внаслідок ворожої атаки в місті зруйновані офісні будівлі та складські приміщення.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Атака на Кропивницький 26 квітня

Вночі внаслідок російської атаки у Кропивницькому зазнала руйнувань цивільна інфраструктура — там постраждали офісні та складські приміщення.

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Рятувальники біля місця атаки. Фото: ДСНС

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

Наразі на місці події працюють усі оперативні служби. Рятувальники ліквідовують пожежі у будівлях, які виникли в результаті обстрілу.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вночі у Кропивницькому лунали вибухи. Мешканців попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста.

Згодом про руйнування складських приміщень у Кропивницькому повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

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