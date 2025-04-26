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Удар РФ по Кропивницкому — разрушены офисы и склады

26 апреля 2025 08:29
Евгения Брюховецкая - редактор
Дроновый удар по Кропивницкому - в ГСЧС сообщили о разрушениях
Ликвидация последствий атаки РФ. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на субботу, 26 апреля, нанесли удар по Кропивницкому. В результате вражеской атаки в городе разрушены офисные здания и складские помещения.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Ночью в результате российской атаки в Кропивницком подверглась разрушениям гражданская инфраструктура — там пострадали офисные и складские помещения.

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Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы. Спасатели ликвидируют пожары в зданиях, которые возникли в результате обстрела.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, ночью в Кропивницком раздавались взрывы. Жителей предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города.

Позже о разрушении складских помещений в Кропивницком сообщил председатель ОГА Андрей Райкович.

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