Головна Новини дня Скільки пенсіонерів зараз в Україні — Пенсійний фонд назвав цифри

Скільки пенсіонерів зараз в Україні — Пенсійний фонд назвав цифри

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 13:25
Пенсіонери в Україні — яка кількість в Україні
Українські пенсіонери на окупованій території. Фото: АР

Станом на сьогодні в Україні перебуває 10,2 мільйони пенсіонерів. На тимчасово окупованих територіях перебуває значна менша кількість людей похилого віку.

Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус під час брифінгу 11 лютого, передає кореспондент Новини.LIVE з місця події. 

Читайте також:

Пенсіонери в Україні

Капінус розповів, що станом на сьогодні в Україні налічується 10,2 млн пенсіонерів. Водночас він додав, що наразі близько мільйона осіб мають пройти відповідні процедури, зокрема ідентифікацію.

"У нас близько мільйона осіб повинно були пройти відповідні процедури. З цих мільйона осіб я скажу, що основна частина знаходиться на підконтрольній Україні території. Не скажу, що у нас левова частина знаходиться на сьогоднішній день на непідконтрольній території", — зазначив голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус. 

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді назвали, скільки пенсіонерів зараз за кордоном. Наразі діє декларативний принцип.

Також ми писали, що Пенсійний фонд України перевірив дані пенсіонерів та отримувачів страхових виплат, які пройшли у 2025 році фізичну ідентифікацію. Відомство розіслало важливі сповіщення.

Україна пенсіонери війна в Україні Пенсійний Фонд пенсія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
