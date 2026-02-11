Пенсионеры в Украине — какое количество в Украине

Украинские пенсионеры на оккупированной территории. Фото: АР

По состоянию на сегодня в Украине находится 10,2 миллиона пенсионеров. На временно оккупированных территориях находится значительно меньшее количество пожилых людей.

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус во время брифинга 11 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE с места события.

Пенсионеры в Украине

Капинус рассказал, что по состоянию на сегодня в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров. В то же время он добавил, что сейчас около миллиона человек должны пройти соответствующие процедуры, в частности идентификацию.

"У нас около миллиона человек должно были пройти соответствующие процедуры. Из этих миллиона человек я скажу, что основная часть находится на подконтрольной Украине территории. Не скажу, что у нас львиная часть находится на сегодняшний день на неподконтрольной территории", — отметил председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

