Главная Новости дня Сколько пенсионеров сейчас в Украине — Пенсионный фонд назвал цифры

Сколько пенсионеров сейчас в Украине — Пенсионный фонд назвал цифры

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 13:25
Пенсионеры в Украине — какое количество в Украине
Украинские пенсионеры на оккупированной территории. Фото: АР

По состоянию на сегодня в Украине находится 10,2 миллиона пенсионеров. На временно оккупированных территориях находится значительно меньшее количество пожилых людей.

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус во время брифинга 11 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE с места события.

Читайте также:

Пенсионеры в Украине

Капинус рассказал, что по состоянию на сегодня в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров. В то же время он добавил, что сейчас около миллиона человек должны пройти соответствующие процедуры, в частности идентификацию.

"У нас около миллиона человек должно были пройти соответствующие процедуры. Из этих миллиона человек я скажу, что основная часть находится на подконтрольной Украине территории. Не скажу, что у нас львиная часть находится на сегодняшний день на неподконтрольной территории", — отметил председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде назвали, сколько пенсионеров сейчас за рубежом. Сейчас действует декларативный принцип.

Также мы писали, что Пенсионный фонд Украины проверил данные пенсионеров и получателей страховых выплат, которые прошли в 2025 году физическую идентификацию. Ведомство разослало важные оповещения.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
