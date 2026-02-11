Скільки пенсіонерів України перебувають за кордоном — відповідь Капінуса

У Пенсійному фонді назвали, скільки пенсіонерів зараз за кордоном
Очільник правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус розповів, скільки пенсіонерів перебувають за кордоном. За його словами, наразі діє декларативний принцип.
Про це Євгеній Капінус сказав у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у середу, 11 лютого.
Пенсіонери за кордоном
Капінус розповів, що наразі загально є 10,2 млн пенсіонерів.
"Не скажу, що у нас левова частина знаходиться на сьогоднішній день на непідконтрольній території", — зауважив він.
Глава Пенсійного фонду каже, що ті люди, які задекларували про те, що вони знаходяться за кордоном, вони фіксуються як ті, які перебувають за межами України.
"Але я хотів також зазначити, що в сьогоднішніх умовах у нас немає такої жорсткої привʼязки, як була раніше, що людина, якщо знаходиться за кордоном, вона повинна переводити відповідну виплату. І відповідно у нас ті особи, які знаходяться за кордоном, вони просто інформують про те, що вони знаходяться за кордоном, але виплати вони отримують через нашу банківську систему в відділеннях наших банків", — розповів Капінус.
За його словами, у нинішніх умовах війни ключовим завданням було, щоб людина, навіть перебуваючи за кордоном, не відчувала різниці у виплатах порівняно з тими, хто залишається на підконтрольній території України.
Міністр утримався давати відповідь на запитання, скільки пенсіонерів знаходиться за кордоном.
"На сьогоднішній день ми хочемо, щоб у нас завершилися всі процедури по, скажімо так, ідентифікації і вже остаточно визначитись, які у нас люди знаходяться на території, які за кордоном, які знаходяться на непідконтрольній території. Тоді можна було називати ці показники в сьогоднішніх умовах", — додав він.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді повідомили, хто отримуватиме соціальну допомогу замість пенсії та який її розмір у 2026 році.
Крім того, розмір пенсій для українців може зрости не тільки в межах індексації. Частині громадян виплати переглянуть автоматично.
Читайте Новини.LIVE!