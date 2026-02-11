Відео
У Пенсійному фонді назвали, скільки пенсіонерів зараз за кордоном

У Пенсійному фонді назвали, скільки пенсіонерів зараз за кордоном

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 12:08
Скільки пенсіонерів України перебувають за кордоном — відповідь Капінуса
Євгеній Капінус. Фото: кадр з відео

Очільник правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус розповів, скільки пенсіонерів перебувають за кордоном. За його словами, наразі діє декларативний принцип.

Про це Євгеній Капінус сказав у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у середу, 11 лютого.

Читайте також:

Пенсіонери за кордоном

Капінус розповів, що наразі загально є 10,2 млн пенсіонерів. 

"Не скажу, що у нас левова частина знаходиться на сьогоднішній день на непідконтрольній території", — зауважив він.

Глава Пенсійного фонду каже, що ті люди, які задекларували про те, що вони знаходяться за кордоном, вони фіксуються як ті, які перебувають за межами України.

"Але я хотів також зазначити, що в сьогоднішніх умовах у нас немає такої жорсткої привʼязки, як була раніше, що людина, якщо знаходиться за кордоном, вона повинна переводити відповідну виплату. І відповідно у нас ті особи, які знаходяться за кордоном, вони просто інформують про те, що вони знаходяться за кордоном, але виплати вони отримують через нашу банківську систему в відділеннях наших банків", — розповів Капінус.

За його словами, у нинішніх умовах війни ключовим завданням було, щоб людина, навіть перебуваючи за кордоном, не відчувала різниці у виплатах порівняно з тими, хто залишається на підконтрольній території України.

Міністр утримався давати відповідь на запитання, скільки пенсіонерів знаходиться за кордоном.

"На сьогоднішній день ми хочемо, щоб у нас завершилися всі процедури по, скажімо так, ідентифікації і вже остаточно визначитись, які у нас люди знаходяться на території, які за кордоном, які знаходяться на непідконтрольній території. Тоді можна було називати ці показники в сьогоднішніх умовах", — додав він.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді повідомили, хто отримуватиме соціальну допомогу замість пенсії та який її розмір у 2026 році.

Крім того, розмір пенсій для українців може зрости не тільки в межах індексації. Частині громадян виплати переглянуть автоматично.

пенсії Україна пенсіонери закордон Пенсійний Фонд
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
