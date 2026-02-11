Сколько пенсионеров Украины находятся за границей — ответ Капинуса

В Пенсионном фонде назвали, сколько пенсионеров сейчас за границей
Глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус рассказал, сколько пенсионеров находятся за рубежом. По его словам, сейчас действует декларативный принцип.
Об этом Евгений Капинус сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в среду, 11 февраля.
Пенсионеры за рубежом
Капинус рассказал, что сейчас в целом есть 10,2 млн пенсионеров.
"Не скажу, что у нас левовая часть находится на сегодняшний день на неподконтрольной территории", — отметил он.
Глава Пенсионного фонда говорит, что те люди, которые задекларировали о том, что они находятся за границей, они фиксируются как те, которые находятся за пределами Украины.
"Но я хотел также отметить, что в сегодняшних условиях у нас нет такой жесткой привязки, как была раньше, что человек, если находится за границей, он должен переводить соответствующую выплату. И соответственно у нас те лица, которые находятся за границей, они просто информируют о том, что они находятся за границей, но выплаты они получают через нашу банковскую систему в отделениях наших банков", — рассказал Капинус.
По его словам, в нынешних условиях войны ключевой задачей было, чтобы человек, даже находясь за границей, не чувствовал разницы в выплатах по сравнению с теми, кто остается на подконтрольной территории Украины.
Министр воздержался давать ответ на вопрос, сколько пенсионеров находится за границей.
"На сегодняшний день мы хотим, чтобы у нас завершились все процедуры по, скажем так, идентификации и уже окончательно определиться, какие у нас люди находятся на территории, которые за границей, которые находятся на неподконтрольной территории. Тогда можно было называть эти показатели в сегодняшних условиях", — добавил он.
Напомним, в Пенсионном фонде сообщили, кто будет получать социальную помощь вместо пенсии и какой ее размер в 2026 году.
Кроме того, размер пенсий для украинцев может вырасти не только в пределах индексации. Части граждан выплаты пересмотрят автоматически.
Читайте Новини.LIVE!