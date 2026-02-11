Видео
Главная Новости дня В Пенсионном фонде назвали, сколько пенсионеров сейчас за границей

В Пенсионном фонде назвали, сколько пенсионеров сейчас за границей

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 12:08
Сколько пенсионеров Украины находятся за границей — ответ Капинуса
Евгений Капинус. Фото: кадр из видео

Глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус рассказал, сколько пенсионеров находятся за рубежом. По его словам, сейчас действует декларативный принцип.

Об этом Евгений Капинус сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в среду, 11 февраля.

Читайте также:

Пенсионеры за рубежом

Капинус рассказал, что сейчас в целом есть 10,2 млн пенсионеров.

"Не скажу, что у нас левовая часть находится на сегодняшний день на неподконтрольной территории", — отметил он.

Глава Пенсионного фонда говорит, что те люди, которые задекларировали о том, что они находятся за границей, они фиксируются как те, которые находятся за пределами Украины.

"Но я хотел также отметить, что в сегодняшних условиях у нас нет такой жесткой привязки, как была раньше, что человек, если находится за границей, он должен переводить соответствующую выплату. И соответственно у нас те лица, которые находятся за границей, они просто информируют о том, что они находятся за границей, но выплаты они получают через нашу банковскую систему в отделениях наших банков", — рассказал Капинус.

По его словам, в нынешних условиях войны ключевой задачей было, чтобы человек, даже находясь за границей, не чувствовал разницы в выплатах по сравнению с теми, кто остается на подконтрольной территории Украины.

Министр воздержался давать ответ на вопрос, сколько пенсионеров находится за границей.

"На сегодняшний день мы хотим, чтобы у нас завершились все процедуры по, скажем так, идентификации и уже окончательно определиться, какие у нас люди находятся на территории, которые за границей, которые находятся на неподконтрольной территории. Тогда можно было называть эти показатели в сегодняшних условиях", — добавил он.

Напомним, в Пенсионном фонде сообщили, кто будет получать социальную помощь вместо пенсии и какой ее размер в 2026 году.

Кроме того, размер пенсий для украинцев может вырасти не только в пределах индексации. Части граждан выплаты пересмотрят автоматически.

пенсии Украина пенсионеры заграница Пенсионный Фонд
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
