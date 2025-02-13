Відновлення України коштуватиме трильйони доларів — план Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Захист України та розширення власної армії згідно з планами президент США Дональда Трампа може коштувати великим державам європейського континенту додаткових 3,1 трильйона доларів протягом наступних десяти років. Європа не готова взяти на плечі величезну частку фінансового тягаря.

Про це повідомляє Bloomberg Economics, посилаючись на власні розрахунки.

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Агентство повідомляє, що Трамп починає говорити лідерам ЄС, що їм потрібно робити, якщо вони хочуть забезпечити мир в Україні. Вимоги Трампа спрямовані на те, щоб підштовхнути блок до його граничних можливостей.

"Захист України та розширення власної армії може коштувати великим державам континенту додаткових 3,1 трильйона доларів протягом наступних 10 років. Таке зобов'язання викрило б розломи, які ЄС замовчував роками. Але враховуючи те, що авторитарна нафтова держава загрожує своїм східним кордонам, і зростає усвідомлення того, що вони не можуть покладатися на Білий дім, ціна бездіяльності може бути набагато вищою", — йдеться у матеріалі.

Водночас Bloomberg підрахував, що відновлення української армії може коштувати близько 175 мільярдів доларів протягом десяти років. Сума може коливатись залежно від стану її сил на момент досягнення врегулювання та від того, скільки території їй потрібно буде захищати. Водночас 40-тисячний миротворчий контингент коштуватиме приблизно 30 мільярдів доларів за той самий проміжок часу, хоча Зеленський каже, що знадобиться набагато більше військ.

За даними видання, основна частина цих коштів піде на розбудову збройних сил країн-членів ЄС і підвищення загального оборонного бюджету приблизно до 3,5% ВВП, згідно з останніми дискусіями в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Водночас зазначається, що додаткове фінансування піде на артилерійські запаси, протиповітряну оборону та ракетні системи. Це зміцнить східні кордони ЄС, підготує збройні сили ЄС до швидкого розгортання та приведе до значного зростання європейської оборонної промисловості.

Крім того, Bloomberg пише, що між потребами України у відбудові та фінансування наразі існує дефіцит у 130 мільярдів доларів, яке було обіцяно.

"Це ставить під загрозу відновлення економіки та може поставити під загрозу стійкість України в довгостроковій перспективі. Але все залежить від пошуку правильного поєднання гарантій безпеки, щоб довести бойові дії до кінця", — наголосили в агенції.

Нагадаємо, нещодавно видання The Telegraph повідомляло, що Трампу байдуже на безпеку України та ЄС. Домовленості президента США та Путіна викликали побоювання серед європейських партнерів.

Водночас розвідка Данії заявила, що Путін планує напад на ЄС. Там назвали країну, яка може першою опинитися під ударом.