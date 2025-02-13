Восстановление Украины будет стоить триллионы долларов — план Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Защита Украины и расширение собственной армии согласно планам президент США Дональда Трампа может стоить крупным государствам европейского континента дополнительных 3,1 триллиона долларов в течение следующих десяти лет. Европа не готова взять на плечи огромную долю финансового бремени.

Об этом сообщает Bloomberg Economics, ссылаясь на собственные расчеты.

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Агентство сообщает, что Трамп начинает говорить лидерам ЕС, что им нужно делать, если они хотят обеспечить мир в Украине. Требования Трампа направлены на то, чтобы подтолкнуть блок к его предельным возможностям.

"Защита Украины и расширение собственной армии может стоить крупным государствам континента дополнительных 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет. Такое обязательство разоблачило бы разломы, которые ЕС замалчивал годами. Но учитывая то, что авторитарная нефтяная держава угрожает своим восточным границам, и растет осознание того, что они не могут полагаться на Белый дом, цена бездействия может быть гораздо выше", — говорится в материале.

В то же время Bloomberg подсчитал, что восстановление украинской армии может стоить около 175 миллиардов долларов в течение десяти лет. Сумма может колебаться в зависимости от состояния ее сил на момент достижения урегулирования и от того, сколько территории ей нужно будет защищать. В то же время 40-тысячный миротворческий контингент будет стоить примерно 30 миллиардов долларов за тот же промежуток времени, хотя Зеленский говорит, что понадобится гораздо больше войск.

По данным издания, основная часть этих средств пойдет на развитие вооруженных сил стран-членов ЕС и повышение общего оборонного бюджета примерно до 3,5% ВВП, согласно последним дискуссиям в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В то же время отмечается, что дополнительное финансирование пойдет на артиллерийские запасы, противовоздушную оборону и ракетные системы. Это укрепит восточные границы ЕС, подготовит вооруженные силы ЕС к быстрому развертыванию и приведет к значительному росту европейской оборонной промышленности.

Кроме того, Bloomberg пишет, что между потребностями Украины в восстановлении и финансирования пока существует дефицит в 130 миллиардов долларов, которое было обещано.

"Это ставит под угрозу восстановление экономики и может поставить под угрозу устойчивость Украины в долгосрочной перспективе. Но все зависит от поиска правильного сочетания гарантий безопасности, чтобы довести боевые действия до конца", — отметили в агентстве.

Напомним, недавно издание The Telegraph сообщало, что Трампу безразлична безопасность Украины и ЕС. Договоренности президента США и Путина вызвали опасения среди европейских партнеров.

В то же время разведка Дании заявила, что Путин планирует нападение на ЕС. Там назвали страну, которая может первой оказаться под ударом.