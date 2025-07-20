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Головна Новини дня Скільки "Газпром" винен Україні — Зеленський назвав суму

Скільки "Газпром" винен Україні — Зеленський назвав суму

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 15:20
Україна хоче стягнути з "Газпрому" РФ 6,9 млрд доларів, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

На користь України вже винесено кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів. Йдеться про справи проти російського Газпрому.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Facebook в неділю, 20 липня.

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Справи проти Газпрому

Зеленський розповів, що заслухав доповіді очільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького. Зустріч відбулася у контексті підготовки наради з українськими послами та оновлення завдань для української дипломатії обговорили шляхи виконання арбітражних рішень на користь України.

"На даний час маємо вже кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів. Це абсолютно справедливі рішення, які демонструють відповідальність Росії та Газпрому й утверджують силу міжнародного права. Готуємо конкретні кроки для стягнення цих коштів, і завтра українські посли отримають відповідні доручення", — йдеться у повідомленні.

Також, за словами Зеленського, під час зустрічі з Корецьким йшлося про підготовку до нового опалювального сезону та домовленості з європейськими партнерами й міжнародними фінансовими організаціями, які мають зміцнити енергетичну стійкість України.

Зеленський Газпром
Повідомлення Зеленського у Telegram

Раніше ми писали, що у червні Міжнародний трибунал зобов’язав російську компанію "Газпром" виплатити 1,37 мільярда доларів на користь української сторони.

Також ми повідомляли, що німецька комунальна компанія Uniper виграла багатомільярдний арбітраж проти російської енергетичної компанії "Газпром". 

Володимир Зеленський суд Нафтогаз Газпром гроші борги
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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