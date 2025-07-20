Украина хочет взыскать с "Газпрома" РФ 6,9 млрд долларов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В пользу Украины уже вынесено несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов. Речь идет о делах против российского Газпрома.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook в воскресенье, 20 июля.

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Дела против Газпрома

Зеленский рассказал, что заслушал доклады главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого. Встреча состоялась в контексте подготовки совещания с украинскими послами и обновления задач для украинской дипломатии обсудили пути выполнения арбитражных решений в пользу Украины.

"В настоящее время имеем уже несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов. Это абсолютно справедливые решения, которые демонстрируют ответственность России и Газпрома и утверждают силу международного права. Готовим конкретные шаги для взыскания этих средств, и завтра украинские послы получат соответствующие поручения", — говорится в сообщении.

Также, по словам Зеленского, во время встречи с Корецким речь шла о подготовке к новому отопительному сезону и договоренности с европейскими партнерами и международными финансовыми организациями, которые должны укрепить энергетическую устойчивость Украины.

Сообщение Зеленского в Telegram

Ранее мы писали, что в июне Международный трибунал обязал российскую компанию "Газпром" выплатить 1,37 миллиарда долларов в пользу украинской стороны.

Также мы сообщали, что немецкая коммунальная компания Uniper выиграла многомиллиардный арбитраж против российской энергетической компании "Газпром".