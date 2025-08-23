Відео
Скільки електрики імпортує Україна, — коментар міністерки

Скільки електрики імпортує Україна, — коментар міністерки

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 06:29
Імпорт електроенергії - дані Міненерго - новини України FB/Світлана Гринчук
Міністерка енергетики Світлана Гринчук

Через російські удари по українській системі генерації Україна продовжує імпорт електроенергії. Але станом на зараз — вони мінімальні і бувають дні, коли Україна навіть експортує електрику до сусідніх країн.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Читайте також:

"Дуже обережно скажу, але нинішні обʼєми імпорту у нас мінімальні. Бувають дні, коли ми навіть продаємо електроенергію і отримуємо прибуток від наших сусідів. Хоч наша система працює стабільно, відновлених та відремонтованих обʼєктів вистачає для покриття споживання, але вона ще досить вразлива та крихка", — сказала міністерка.

За словами Гринчук, РФ продовжує атаки по енергосистемі України. Особливо це стосується прифронтових регіонів — Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Запоріжжя. Швидко ремонтувати пошкодження допомагають накопичені резерви обладнення.

"Величезні обʼєкти газотранспортної інфраструктури дуже складно захистити різними типами захисту. Хоча ми це робимо і він працює. Але так саме ефективно працює достатня кількість накопиченого обладнення, яка дозволяє нашим енергетикам дуже швидко ремонтувати та відновлювати", — підсумувала міністерка.

Нагадаємо, російські війська масовано атакували місто Охтирка, що на Сумщині в ніч проти середи, 20 серпня. Пошкоджено цивільні будинки, 12 осіб отримали поранення.

За словами премʼєрки України Юлії Свириденко, жителі прифронтових регіонів отримають додаткову фінансову допомогу. Зокрема, мова по 19 400 грн на придбання дров, вугілля або торфу для опалення для кожного домогосподарства, яке проживає на прифронтових землях.

