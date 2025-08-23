Видео
Главная Новости дня Сколько электрики импортирует Украина, — комментарий министра

Сколько электрики импортирует Украина, — комментарий министра

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 06:29
Импорт электроэнергии - данные Минэнерго - новости Украины FB/Светлана Гринчук
Министр энергетики Светлана Гринчук

Из-за российских ударов по украинской системе генерации Украина продолжает импорт электроэнергии. Но по состоянию на сейчас — они минимальны и бывают дни, когда Украина даже экспортирует электричество в соседние страны.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказала министр энергетики Светлана Гринчук.

Читайте также:

"Очень осторожно скажу, но нынешние объемы импорта у нас минимальные. Бывают дни, когда мы даже продаем электроэнергию и получаем прибыль от наших соседей. Хотя наша система работает стабильно, восстановленных и отремонтированных объектов хватает для покрытия потребления, но она еще достаточно уязвима и хрупкая", — сказала министр.

По словам Гринчук, РФ продолжает атаки по энергосистеме Украины. Особенно это касается прифронтовых регионов — Харьковщины, Сумщины, Херсонщины, Запорожья. Быстро ремонтировать повреждения помогают накопленные резервы оборудования.

"Огромные объекты газотранспортной инфраструктуры очень сложно защитить различными типами защиты. Хотя мы это делаем и она работает. Но так же эффективно работает достаточное количество накопленного оборудования, которое позволяет нашим энергетикам очень быстро ремонтировать и восстанавливать", — подытожила министр.

Напомним, российские войска массированно атаковали город Ахтырка, что на Сумщине в ночь на среду, 20 августа. Повреждены гражданские дома, 12 человек получили ранения.

По словам премьера Украины Юлии Свириденко, жители прифронтовых регионов получат дополнительную финансовую помощь. В частности, речь по 19 400 грн на приобретение дров, угля или торфа для отопления для каждого домохозяйства, которое проживает на прифронтовых землях.

