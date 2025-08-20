Охтирку атакували дрони 20 серпня - згоріли будинки, 12 людей зазнали поранень

Пожежа у місті Охтирка після атаки РФ. Фото: поліція Сумської області

В ніч проти 20 серпня росіяни масовано атакували місто Охтирка Сумської області. Цей обстріл був спрямований проти мирного населення, внаслідок чого пошкоджено будинки та є поранені.

Про це у Facebook повідомляє поліція Сумської області.

Наслідки атаки на Охтирку в ніч проти 20 серпня

За даними правоохоронців, внаслідок нічної атаки поранення отримали 12 осіб, серед них двоє дітей. Крім того, пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарству споруду та гараж.

Після атаки на місця влучань одразу прибули слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Вони ретельно оглядали територію, документували наслідки злочину, збирали речові докази, а також допомагали потерпілим.

Поліцейський на місті події: Фото: поліція Сумської області

Пошкоджений будинок в Охтирці: Фото: поліція Сумської області

Пожежа в Охтирці після атаки РФ: Фото: поліція Сумської області

"Поліція фіксує черговий злочин РФ проти людей. Російські війська вкотре продемонстрували своє ставлення до життя та безпеки цивільного населення, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали. За всіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ст.438 (воєнні злочини)", — зазначили в поліції Сумської області.

Нагадаємо, що у понеділок, 18 серпня, росіяни прицільно вдарили дронами по житловій багатоповерхівці в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок обстрілу сталися руйнації, пожежі, також загинуло 7 людей в ще понад два десятки постраждали.

Також ми писали, що 19 серпня росіяни скинули дві авіабомби на житловий будинок у Добропіллі Донецької області. Внаслідок цього загинула одна людина.