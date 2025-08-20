Видео
Главная Новости дня РФ атаковала Ахтырку — ранены 12 человек, среди них дети

РФ атаковала Ахтырку — ранены 12 человек, среди них дети

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 07:02
Ахтырку атаковали дроны 20 августа — сгорели дома, 12 человек получили ранения
Пожар в городе Ахтырка после атаки РФ. Фото: полиция Сумской области

В ночь на 20 августа россияне массированно атаковали город Ахтырка Сумской области. Этот обстрел был направлен против мирного населения, в результате чего повреждены дома и есть раненые. 

Об этом в Facebook сообщает полиция Сумской области.

Читайте также:

Последствия атаки на Ахтырку в ночь на 20 августа

По данным правоохранителей, в результате ночной атаки ранения получили 12 человек, среди них двое детей. Кроме того, повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка и гараж.

После атаки на места попаданий сразу прибыли следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции. Они тщательно осматривали территорию, документировали последствия преступления, собирали вещественные доказательства, а также помогали пострадавшим.

Охтирку атакували дрони 20 серпня - згоріли будинки, 12 людей зазнали поранень - фото 1
Полицейский на месте происшествия: Фото: полиция Сумской области
Охтирку атакували дрони 20 серпня - згоріли будинки, 12 людей зазнали поранень - фото 2
Поврежденный дом в Ахтырке: Фото: полиция Сумской области
Охтирку атакували дрони 20 серпня - згоріли будинки, 12 людей зазнали поранень - фото 3
Пожар в Ахтырке после атаки РФ: Фото: полиция Сумской области

"Полиция фиксирует очередное преступление РФ против людей. Российские войска в очередной раз продемонстрировали свое отношение к жизни и безопасности гражданского населения, целенаправленно атакуя жилые кварталы. По всем фактам начаты уголовные производства по ст.438 (военные преступления)", — отметили в полиции Сумской области.

Напомним, что в понедельник, 18 августа, россияне прицельно ударили дронами по жилой многоэтажке в Индустриальном районе Харькова. В результате обстрела произошли разрушения, пожары, также погибло 7 человек в еще более двух десятков пострадали.

Также мы писали, что 19 августа россияне сбросили две авиабомбы на жилой дом в Доброполье Донецкой области. В результате этого погиб один человек.

пожар Сумская область обстрелы война в Украине Россия пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
