Ахтырку атаковали дроны 20 августа — сгорели дома, 12 человек получили ранения

РФ атаковала Ахтырку — ранены 12 человек, среди них дети
В ночь на 20 августа россияне массированно атаковали город Ахтырка Сумской области. Этот обстрел был направлен против мирного населения, в результате чего повреждены дома и есть раненые.
Об этом в Facebook сообщает полиция Сумской области.
Последствия атаки на Ахтырку в ночь на 20 августа
По данным правоохранителей, в результате ночной атаки ранения получили 12 человек, среди них двое детей. Кроме того, повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка и гараж.
После атаки на места попаданий сразу прибыли следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции. Они тщательно осматривали территорию, документировали последствия преступления, собирали вещественные доказательства, а также помогали пострадавшим.
"Полиция фиксирует очередное преступление РФ против людей. Российские войска в очередной раз продемонстрировали свое отношение к жизни и безопасности гражданского населения, целенаправленно атакуя жилые кварталы. По всем фактам начаты уголовные производства по ст.438 (военные преступления)", — отметили в полиции Сумской области.
Напомним, что в понедельник, 18 августа, россияне прицельно ударили дронами по жилой многоэтажке в Индустриальном районе Харькова. В результате обстрела произошли разрушения, пожары, также погибло 7 человек в еще более двух десятков пострадали.
Также мы писали, что 19 августа россияне сбросили две авиабомбы на жилой дом в Доброполье Донецкой области. В результате этого погиб один человек.
Читайте Новини.LIVE!