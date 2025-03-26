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Скільки дронів законтрактувала Україна у 2024 році — статистика

26 березня 2025 17:39
Євгенія Брюховецька - редактор
Україна законтрактувала 1,4 млн дронів у 2024 році — скільки FPV
Військовий з безпілотником. Ілюстративне фото: Defence Express
Євгенія Брюховецька - редактор

Україна законтрактувала 1,4 мільйони безпілотників у 2024 році. З цієї кількості 94% — це FPV-дрони, які є важливими для ураження ворожих цілей.

Про це повідомляє Telegram-канал "UA War Infographics" у середу, 26 березня.

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"1,4 млн БпЛА законтрактувала держава у 2024 році. 94% з них — FPV-дрони", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що це дуже хороший результат, зважаючи на те, що у 2022 держава уклала контракти на 500 БпЛА. Таким чином цифра зросла у 2800 разів. 

Зазначається, що FPV-дрони мають важливе значення не полі бою, знищуючи 57% танків та 99% обладнання зв'язку та спостереження.

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Інфографіка UA War Infographics

Нагадаємо, нещодавно Міноборони кодифікувало пристрої, які зроблять зручнішим використання стрілецької зброї для військових.

Крім того, в Україні допустили до експлуатації наземний роботизований комплекс "Лють" власного виробництва.

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