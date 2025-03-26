Украина законтрактовала 1,4 млн дронов в 2024 году — сколько FPV

Сколько дронов законтрактовала Украина в 2024 году — статистика
Украина законтрактовала 1,4 миллиона беспилотников в 2024 году. Из этого количества 94% — это FPV-дроны, которые являются важными для поражения вражеских целей.
Об этом сообщает Telegram-канал "UA War Infographics" в среду, 26 марта.
Производство дронов в Украине
"1,4 млн БпЛА законтрактовало государство в 2024 году. 94% из них — FPV-дроны", — говорится в сообщении.
Аналитики отметили, что это очень хороший результат, несмотря на то, что в 2022 государство заключило контракты на 500 БпЛА. Таким образом цифра выросла в 2800 раз.
Отмечается, что FPV-дроны имеют важное значение не поле боя, уничтожая 57% танков и 99% оборудования связи и наблюдения.
Напомним, недавно Минобороны кодифицировало устройства, которые сделают более удобным использование стрелкового оружия для военных.
Кроме того, в Украине допустили к эксплуатации наземный роботизированный комплекс "Лють" собственного производства.
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