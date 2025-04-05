Війна в Україні — скільки дітей загинуло з початку вторгнення

Чоловік несе дитину на руках під час обстрілу. Фото: Reuters

Російські окупанти за час повномасштабного вторгнення в Україну вбили 616 дітей. Постраждали через дії росіян ще понад 2 479 маленьких українців.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора в суботу, 5 квітня.

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Як зазначають в Офісі Генпрокурора, станом на 5 квітня відомо про 616 загиблих дітей через війну, яку розв'язала Росія. Відомо також, що 1 863 дитини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше дітей постраждало дітей у таких областях:

Донецькій — 636,

Харківській — 480,

Херсонській — 202,

Дніпропетровській — 226,

Київській — 136,

Запорізькій — 170,

Миколаївській — 118,

Сумській — 115.

Повідомлення Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, ввечері 4 квітня окупанти вдарили балістикою по Кривому Розі. Через ракетний обстріл загинули дев'ятеро дітей.

Мешканка Кривого Рогу розповіла про свого маленького сина, який загинув через удар по місту. Хлопчика намагались реанімувати, але врятувати дитину не змогли.