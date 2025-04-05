Мати одного із загиблих дітей поділилася світлинами хлопчика

Матір загиблого хлопчика у Кривому Розі поділилася його фото
Російська атака на Кривий Ріг Дніпропетровської області у п'ятницю, 4 квітня, забрала життя 18 людей, серед яких дев'ятеро — діти. Одного з них намагалися реанімувати, однак врятувати життя дитини не вдалося.
Матір загиблого трирічного хлопчика показала його світлини, пише медіа "СВОЇ. Кривий Ріг" у Telegram у суботу, 5 квітня.
Атака на Кривий Ріг 4 квітня
Хлопчика, якого намагалися реанімувати на місці атаки звали Тимофійко, йому було 3,9 роки. Про смерть дитини повідомила його мама Валерія.
За її словами, в момент атаки хлопчик разом з бабусею повертався додому з дитячого майданчика. В той час мати була вдома та як тільки почула вибух — одразу побігла на вулицю.
"Тимофійко був дуже енергійною дитиною, мав захоплення космосом та космічними ракетами. Дуже полюбляв збирати божих корівок та різноманітних жуків", — пригадала Валерія.
Раніше відео з реанімацією хлопчика облетіло всі соціальні мережі. Після цього дитину забрала швидка допомога.
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Нагадаємо, мешканці Кривого Рогу приносять дитячі іграшки на майданчик, куди вчора влучила російська ракета і забрала життя дітей.
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на атаку, натомість у соцмережах її гостро розкритикували.
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