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Матір загиблого хлопчика у Кривому Розі поділилася його фото

5 квітня 2025 11:17
Євгенія Брюховецька - редактор
Мати одного із загиблих дітей поділилася світлинами хлопчика
Наслідки атаки на Кривий Ріг. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російська атака на Кривий Ріг Дніпропетровської області у п'ятницю, 4 квітня, забрала життя 18 людей, серед яких дев'ятеро — діти. Одного з них намагалися реанімувати, однак врятувати життя дитини не вдалося.

Матір загиблого трирічного хлопчика показала його світлини, пише медіа "СВОЇ. Кривий Ріг" у Telegram у суботу, 5 квітня.

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Хлопчика, якого намагалися реанімувати на місці атаки звали Тимофійко, йому було 3,9 роки. Про смерть дитини повідомила його мама Валерія.

Після обстрілу Кривого Рогу загинув трирічний хлопчик, лікарі не змогли його врятувати"
Тимофійко. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг
Мама трирічного хлопчика з Кривого Рогу показала його фото після трагічного удару РФ
Тимофійко. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

За її словами, в момент атаки хлопчик разом з бабусею повертався додому з дитячого майданчика. В той час мати була вдома та як тільки почула вибух — одразу побігла на вулицю.

Найменша жертва обстрілу: у Кривому Розі не змогли врятувати трирічного хлопчика
Тимофійко. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

"Тимофійко був дуже енергійною дитиною, мав захоплення космосом та космічними ракетами. Дуже полюбляв збирати божих корівок та різноманітних жуків", — пригадала Валерія.

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Скриншот допису СВОЇ. Кривий Ріг

Раніше відео з реанімацією хлопчика облетіло всі соціальні мережі. Після цього дитину забрала швидка допомога.

УВАГА! Відео 18+! Може містити чутливі кадри!

Нагадаємо, мешканці Кривого Рогу приносять дитячі іграшки на майданчик, куди вчора влучила російська ракета і забрала життя дітей.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на атаку, натомість у соцмережах її гостро розкритикували.

Кривий Ріг діти війна в Україні атака загиблі
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