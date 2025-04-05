Мать одного из погибших детей поделилась фотографиями мальчика

Последствия атаки на Кривой Рог. Фото: ГСЧС

Российская атака на Кривой Рог Днепропетровской области в пятницу, 4 апреля, унесла жизни 18 человек, среди которых девять — дети. Одного из них пытались реанимировать, однако спасти жизнь ребенка не удалось.

Мать погибшего трехлетнего мальчика показала его фотографии, пишет медиа "СВОЇ. Кривий Ріг" в Telegram в субботу, 5 апреля.

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Атака на Кривой Рог 4 апреля

Мальчика, которого пытались реанимировать на месте атаки звали Тимофей, ему было 3,9 года. О смерти ребенка сообщила его мама Валерия.

Тимофейко. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

Тимофейко. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

По ее словам, в момент атаки мальчик вместе с бабушкой возвращался домой с детской площадки. В то время мать была дома и как только услышала взрыв — сразу побежала на улицу.

Тимофейко. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

"Тимофей был очень энергичным ребенком, имел увлечение космосом и космическими ракетами. Очень любил собирать божьих коровок и различных жуков", — вспомнила Валерия.

Скриншот поста СВОЇ. Кривий Ріг

Ранее видео с реанимацией мальчика облетело все социальные сети. После этого ребенка забрала скорая помощь.

ВНИМАНИЕ! Видео 18+! Может содержать чувствительные кадры!

Напомним, жители Кривого Рога приносят детские игрушки на площадку, куда вчера попала российская ракета и унесла жизни детей.

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на атаку, в ответ в соцсетях ее остро раскритиковали.