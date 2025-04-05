Война в Украине — сколько детей погибло с начала вторжения

Сколько детей в Украине погибли из-за агрессии РФ — новые данные
Российские оккупанты за время полномасштабного вторжения в Украину убили 616 детей. Пострадали из-за действий россиян еще более 2 479 маленьких украинцев.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в субботу, 5 апреля.
Сколько детей погибло в Украине с начала войны
Как отмечают в Офисе Генпрокурора, по состоянию на 5 апреля известно о 616 погибших детях из-за войны, которую развязала Россия. Известно также, что 1 863 ребенка получили ранения различной степени тяжести.
Больше всего детей пострадало детей в таких областях:
- Донецкой — 636,
- Харьковской — 480,
- Херсонской — 202,
- Днепропетровской — 226,
- Днепропетровской — 226,
- Киевской — 136,
- Запорожской — 170,
- Николаевской — 118,
- Сумской — 115.
Напомним, вечером 4 апреля оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу. Из-за ракетного обстрела погибли девять детей.
Жительница Кривого Рога рассказала о своем маленьком сыне, который погиб из-за удара по городу. Мальчика пытались реанимировать, но спасти ребенка не смогли.
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