Война в Украине — сколько детей погибло с начала вторжения

Мужчина несет ребенка на руках во время обстрела. Фото: Reuters

Российские оккупанты за время полномасштабного вторжения в Украину убили 616 детей. Пострадали из-за действий россиян еще более 2 479 маленьких украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в субботу, 5 апреля.

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Как отмечают в Офисе Генпрокурора, по состоянию на 5 апреля известно о 616 погибших детях из-за войны, которую развязала Россия. Известно также, что 1 863 ребенка получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего детей пострадало детей в таких областях:

Донецкой — 636,

Харьковской — 480,

Херсонской — 202,

Днепропетровской — 226,

Днепропетровской — 226,

Киевской — 136,

Запорожской — 170,

Николаевской — 118,

Сумской — 115.

Сообщение Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, вечером 4 апреля оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу. Из-за ракетного обстрела погибли девять детей.

Жительница Кривого Рога рассказала о своем маленьком сыне, который погиб из-за удара по городу. Мальчика пытались реанимировать, но спасти ребенка не смогли.