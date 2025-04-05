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Сколько детей в Украине погибли из-за агрессии РФ — новые данные

5 апреля 2025 16:31
Ольга Антоновская - редактор
Война в Украине — сколько детей погибло с начала вторжения
Мужчина несет ребенка на руках во время обстрела. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Российские оккупанты за время полномасштабного вторжения в Украину убили 616 детей. Пострадали из-за действий россиян еще более 2 479 маленьких украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в субботу, 5 апреля.

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Как отмечают в Офисе Генпрокурора, по состоянию на 5 апреля известно о 616 погибших детях из-за войны, которую развязала Россия. Известно также, что 1 863 ребенка получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего детей пострадало детей в таких областях:

  • Донецкой — 636,
  • Харьковской — 480,
  • Херсонской — 202,
  • Днепропетровской — 226,
  • Днепропетровской — 226,
  • Киевской — 136,
  • Запорожской — 170,
  • Николаевской — 118,
  • Сумской — 115.
Скільки дітей постраждало та загинуло через війну в Україні
Сообщение Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, вечером 4 апреля оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу. Из-за ракетного обстрела погибли девять детей.

Жительница Кривого Рога рассказала о своем маленьком сыне, который погиб из-за удара по городу. Мальчика пытались реанимировать, но спасти ребенка не смогли.

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