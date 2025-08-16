Держава заборгувала чорнобильцям понад 17,6 млрд гривень

Чорнобильська зона. Фото: 24 Канал

В Україні борг із пенсійних та соціальних виплат постраждалим від Чорнобильської катастрофи перевищив 17,6 мільярда гривень. Серед них як ліквідатори аварії, так і громадяни, що проживають у небезпечних радіаційних зонах, однак через війну держава не встигає повністю закривати зобов’язання.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Скільки винна держава

У Міністерстві соціальної політики заявили, що станом на 1 червня 2025 року загальна заборгованість за судовими рішеннями з пенсійних виплат становить 83,6 млрд гривень. З цієї суми борг перед чорнобильцями перевищує 17,6 млрд.

Як пояснили у відомстві, виплати здійснюються у межах бюджетних призначень, а їх виконання залежить від фінансових можливостей державного бюджету.

На 2025 рік для чорнобильців у держбюджеті закладено понад 2 млрд гривень, однак фактична потреба становить майже 3,7 млрд. В умовах війни можливості збільшувати фінансування обмежені, а значна частина соціальних програм тримається на допомозі міжнародних партнерів, зокрема Світового банку.

"Схеми" та нові чорнобильці

Поки одні українці чекають виплат роками, інші отримують пільги через суди, іноді навіть не проживаючи в забруднених зонах. За даними Рахункової палати, були випадки, коли в одному будинку реєструвалися десятки осіб, які фактично там ніколи не жили.

Вже під час великої війни у Чорнобильській зоні офіційно "оселилися" 125 тисяч українців, їх утримання обходиться державі у 15 млрд гривень на рік.

Чимало людей отримали статус чорнобильця вже після 2022 року, що ще більше ускладнило систему виплат. Це створює додаткове навантаження на бюджет, в якому й без того бракує коштів.

Протести та чутливе питання

Будь-які спроби врегулювати систему виплат часто викликають протести серед місцевих мешканців. Люди перекривають дороги, вимагаючи збереження пільг, тоді як депутати уникають ухвалення непопулярних рішень. Борги за чорнобильськими виплатами накопичувалися десятиліттями і зараз вони сягнули мільярдів гривень.

Аналітики додають, що без системної реформи ситуація лише погіршуватиметься. Питання виплат чорнобильцям залишається одним із найчутливіших для українського суспільства.

