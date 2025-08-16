Видео
Главная Новости дня Сколько государство задолжало чернобыльцам — детали

Сколько государство задолжало чернобыльцам — детали

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 14:49
Государство задолжало чернобыльцам более 17,6 млрд гривен
Чернобыльская зона. Фото: 24 Канал

В Украине долг по пенсионным и социальным выплатам пострадавшим от Чернобыльской катастрофы превысил 17,6 миллиарда гривен. Среди них как ликвидаторы аварии, так и граждане, проживающие в опасных радиационных зонах, однако из-за войны государство не успевает полностью закрывать обязательства.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Читайте также:

Сколько должно государство

В Министерстве социальной политики заявили, что по состоянию на 1 июня 2025 года общая задолженность по судебным решениям по пенсионным выплатам составляет 83,6 млрд гривен. Из этой суммы долг перед чернобыльцами превышает 17,6 млрд.

Как пояснили в ведомстве, выплаты осуществляются в пределах бюджетных назначений, а их выполнение зависит от финансовых возможностей государственного бюджета.

На 2025 год для чернобыльцев в госбюджете заложено более 2 млрд гривен, однако фактическая потребность составляет почти 3,7 млрд. В условиях войны возможности увеличивать финансирование ограничены, а значительная часть социальных программ держится на помощи международных партнеров, в частности Всемирного банка.

"Схемы" и новые чернобыльцы

Пока одни украинцы ждут выплат годами, другие получают льготы через суды, иногда даже не проживая в загрязненных зонах. По данным Счетной палаты, были случаи, когда в одном доме регистрировались десятки человек, которые фактически там никогда не жили.

Уже во время большой войны в Чернобыльской зоне официально "поселились" 125 тысяч украинцев, их содержание обходится государству в 15 млрд гривен в год.

Многие получили статус чернобыльца уже после 2022 года, что еще больше усложнило систему выплат. Это создает дополнительную нагрузку на бюджет, в котором и без того не хватает средств.

Протесты и чувствительный вопрос

Любые попытки урегулировать систему выплат часто вызывают протесты среди местных жителей. Люди перекрывают дороги, требуя сохранения льгот, тогда как депутаты избегают принятия непопулярных решений. Долги по чернобыльским выплатам накапливались десятилетиями, и сейчас они достигли миллиардов гривен.

Аналитики добавляют, что без системной реформы ситуация будет только ухудшаться. Вопрос выплат чернобыльцам остается одним из самых чувствительных для украинского общества.

Напомним, что лесная слуква, или вальдшнеп, считается одной из самых сокровенных птиц украинских лесов. Увидеть ее в естественной среде — большая редкость, а в Чернобыльской зоне это становится особым опытом.

Ранее мы также информировали, что украинский режиссер Андрей Приймаченко достиг договоренности с американской компанией HBO. Около шести лет назад он обвинил ее в незаконном использовании собственного произведения при создании известного сериала "Чернобыль".

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
