Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Схема з бойовими виплатами для музикантів — офіцер отримав вирок

Схема з бойовими виплатами для музикантів — офіцер отримав вирок

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 10:02
На Житомирщині офіцера засудили за фіктивні бойові відрядження музикантів
Військовий оркестр. Фото ілюстративне: УНІАН

У Житомирській області Новоград-Волинський міськрайонний суд виніс вирок колишньому виконувачу обов’язків начальника штабу — заступнику командира військової частини, визнавши його винним у зловживанні службовим становищем. Він оформлював фіктивні бойові виплати для музикантів військового оркестру.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень

Реклама
Читайте також:

Музиканти військового оркестру отримували бойові виплати сидячи вдома

Слідство встановило, що у листопаді 2022 року офіцер ініціював схему, за якою музикантів військового оркестру оформляли у фіктивні відрядження нібито для участі в бойових діях у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар". Насправді ж вони залишалися у Житомирській області вдома чи в оркестрі своєї частини.

Згідно з документами, троє музикантів протягом пів року нібито перебували на фронті. На їхні рахунки регулярно надходили бойові виплати сумою приблизно по 100 тисяч гривень щомісяця. Більшу частину коштів військовослужбовці передавали начальнику оркестру, який залишав гроші в автомобілі обвинуваченого. Загалом офіцер отримав 574 тисячі гривень неправомірної вигоди.

У суді свідчення проти нього дали троє музикантів та начальник оркестру. Вони підтвердили, що гроші регулярно передавали. Одного разу, коли керівник оркестру був у відпустці, передачу коштів здійснив один з артистів особисто.

Сам обвинувачений усе заперечував. Він стверджував, що не віддавав наказів про фіктивні відрядження, не отримував грошей і взагалі вже перебуває на пенсії, тому, за його словами, інші намагаються перекласти на нього відповідальність.

Спершу прокуратура наполягала, що злочин скоєно організованою групою, однак суд не погодився з цією кваліфікацією. Аргументом стала відсутність доказів, що музиканти мали прямий контакт із офіцером чи були в курсі його намірів. Суд дійшов висновку, що йдеться не про стійке злочинне угруповання, а про групу осіб, які діяли за попередньою змовою.

В результаті колишнього заступника командира частини засудили до п’яти років позбавлення волі та наклали штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Його взяли під варту безпосередньо у залі суду.

Нагадаємо, у Черкасах призначили покарання чоловіку, який уникнув мобілізації через роботу на кладовищі

Тим часом працівники ДБР у Києві направлять до суду шість обвинувачень по справі щодо катування у столтичному СІЗО. 

суд виплати військовий облік судові рішення військовий оркестр
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації