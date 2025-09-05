На Житомирщині офіцера засудили за фіктивні бойові відрядження музикантів

Військовий оркестр. Фото ілюстративне: УНІАН

У Житомирській області Новоград-Волинський міськрайонний суд виніс вирок колишньому виконувачу обов’язків начальника штабу — заступнику командира військової частини, визнавши його винним у зловживанні службовим становищем. Він оформлював фіктивні бойові виплати для музикантів військового оркестру.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Музиканти військового оркестру отримували бойові виплати сидячи вдома

Слідство встановило, що у листопаді 2022 року офіцер ініціював схему, за якою музикантів військового оркестру оформляли у фіктивні відрядження нібито для участі в бойових діях у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар". Насправді ж вони залишалися у Житомирській області вдома чи в оркестрі своєї частини.

Згідно з документами, троє музикантів протягом пів року нібито перебували на фронті. На їхні рахунки регулярно надходили бойові виплати сумою приблизно по 100 тисяч гривень щомісяця. Більшу частину коштів військовослужбовці передавали начальнику оркестру, який залишав гроші в автомобілі обвинуваченого. Загалом офіцер отримав 574 тисячі гривень неправомірної вигоди.

У суді свідчення проти нього дали троє музикантів та начальник оркестру. Вони підтвердили, що гроші регулярно передавали. Одного разу, коли керівник оркестру був у відпустці, передачу коштів здійснив один з артистів особисто.

Сам обвинувачений усе заперечував. Він стверджував, що не віддавав наказів про фіктивні відрядження, не отримував грошей і взагалі вже перебуває на пенсії, тому, за його словами, інші намагаються перекласти на нього відповідальність.

Спершу прокуратура наполягала, що злочин скоєно організованою групою, однак суд не погодився з цією кваліфікацією. Аргументом стала відсутність доказів, що музиканти мали прямий контакт із офіцером чи були в курсі його намірів. Суд дійшов висновку, що йдеться не про стійке злочинне угруповання, а про групу осіб, які діяли за попередньою змовою.

В результаті колишнього заступника командира частини засудили до п’яти років позбавлення волі та наклали штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Його взяли під варту безпосередньо у залі суду.

Нагадаємо, у Черкасах призначили покарання чоловіку, який уникнув мобілізації через роботу на кладовищі.

Тим часом працівники ДБР у Києві направлять до суду шість обвинувачень по справі щодо катування у столтичному СІЗО.