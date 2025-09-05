На Житомирщине офицера осудили за фиктивные боевые командировки музыкантов

Военный оркестр военный оркестр. Фото иллюстративное: УНИАН

В Житомирской области Новоград-Волынский горрайонный суд вынес приговор бывшему исполняющему обязанности начальника штаба — заместителю командира воинской части, признав его виновным в злоупотреблении служебным положением. Он оформлял фиктивные боевые выплаты для музыкантов военного оркестра.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Следствие установило, что в ноябре 2022 года офицер инициировал схему, по которой музыкантов военного оркестра оформляли в фиктивные командировки якобы для участия в боевых действиях в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар". На самом деле они оставались в Житомирской области дома или в оркестре своей части.

Согласно документам, трое музыкантов в течение полугода якобы находились на фронте. На их счета регулярно поступали боевые выплаты суммой примерно по 100 тысяч гривен ежемесячно. Большую часть средств военнослужащие передавали начальнику оркестра, который оставлял деньги в автомобиле обвиняемого. В общем офицер получил 574 тысячи гривен неправомерной выгоды.

В суде показания против него дали трое музыкантов и начальник оркестра. Они подтвердили, что деньги регулярно передавали. Однажды, когда руководитель оркестра был в отпуске, передачу средств осуществил один из артистов лично.

Сам обвиняемый все отрицал. Он утверждал, что не отдавал приказов о фиктивных командировках, не получал денег и вообще уже находится на пенсии, поэтому, по его словам, другие пытаются переложить на него ответственность.

Сначала прокуратура настаивала, что преступление совершено организованной группой, однако суд не согласился с этой квалификацией. Аргументом стало отсутствие доказательств, что музыканты имели прямой контакт с офицером или были в курсе его намерений. Суд пришел к выводу, что речь идет не об устойчивой преступной группировке, а о группе лиц, действовавших по предварительному сговору.

В результате бывшего заместителя командира части приговорили к пяти годам лишения свободы и наложили штраф в размере 17 тысяч гривен. Его взяли под стражу непосредственно в зале суда.

