На Житомирщине офицера осудили за фиктивные боевые командировки музыкантов

Схема с боевыми выплатами для музыкантов — офицеру дали срок
В Житомирской области Новоград-Волынский горрайонный суд вынес приговор бывшему исполняющему обязанности начальника штаба — заместителю командира воинской части, признав его виновным в злоупотреблении служебным положением. Он оформлял фиктивные боевые выплаты для музыкантов военного оркестра.
Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.
Музыканты военного оркестра получали боевые выплаты сидя дома
Следствие установило, что в ноябре 2022 года офицер инициировал схему, по которой музыкантов военного оркестра оформляли в фиктивные командировки якобы для участия в боевых действиях в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар". На самом деле они оставались в Житомирской области дома или в оркестре своей части.
Согласно документам, трое музыкантов в течение полугода якобы находились на фронте. На их счета регулярно поступали боевые выплаты суммой примерно по 100 тысяч гривен ежемесячно. Большую часть средств военнослужащие передавали начальнику оркестра, который оставлял деньги в автомобиле обвиняемого. В общем офицер получил 574 тысячи гривен неправомерной выгоды.
В суде показания против него дали трое музыкантов и начальник оркестра. Они подтвердили, что деньги регулярно передавали. Однажды, когда руководитель оркестра был в отпуске, передачу средств осуществил один из артистов лично.
Сам обвиняемый все отрицал. Он утверждал, что не отдавал приказов о фиктивных командировках, не получал денег и вообще уже находится на пенсии, поэтому, по его словам, другие пытаются переложить на него ответственность.
Сначала прокуратура настаивала, что преступление совершено организованной группой, однако суд не согласился с этой квалификацией. Аргументом стало отсутствие доказательств, что музыканты имели прямой контакт с офицером или были в курсе его намерений. Суд пришел к выводу, что речь идет не об устойчивой преступной группировке, а о группе лиц, действовавших по предварительному сговору.
В результате бывшего заместителя командира части приговорили к пяти годам лишения свободы и наложили штраф в размере 17 тысяч гривен. Его взяли под стражу непосредственно в зале суда.
