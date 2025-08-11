Кланові спецпенсії в Україні — українці просять скасувати

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Українці виступають за скасування кланових спецпенсій у нашій країні. Для цього навіть створили петицію: "За скасування несправедливих пенсій для обраних. Прошу розглянути законопроєкт 12278". Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев підтримав цю ініціативу.

Відповідний документ з'явився на сайті Верховної Ради.

Скасування кланових спецпенсій в Україні

Авторка петиції Вікторія Гузєва зазначила, що сьогодні в Україні склалася така ситуація, що одні люди отримають 3000-4000 гривень пенсії, коли інші мають по 300-400 тисяч гривень. На її думку, це "ганьба і несправедливість", а пенсії мають бути достойними для всіх.

"Це плювок в тих людей, що десятки років працювали, а зараз мають виживати й не можуть дозволити собі елементарного. Така ганьба й несправедливість просто неприпустимі. Пенсія має бути достойною для всіх, а не для обраних. Проголосуйте за законопроєкт 12278. Не відкладайте, не гальмуйте, не дайте знову це питання зам’яти і лишити все в такому ганебному неприпустимому стані. Це не про пенсійну зрівнялівку, а про справедливість. Медики, вчителі та інші люди, що працювали усе життя, мають право на гідну старість, а не тільки прокурори, судді чи інші касти обраних", — йдеться в документі.

Водночас голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, який також підтримав петицію, зазначив, що необхідно подолати процес затягування другого читання для законопроєкту № 12278, та проголосувати його в залі вже найближчим часом.

"Спільними зусиллями ми зможемо ліквідувати кланові спецпенсії, та врешті зробити так, щоб всі українські пенсіонери могли мати достойну пенсію, й нормально жити, а не виживати. Звичайно, що це буде тільки перший крок. Далі не маємо зупинятися — я точно буду продовжувати відстоювати перегляд мінімальної пенсії, індексацію пенсійних виплат та проведення пенсійної реформи", — підкреслив депутат.

Нагадаємо, раніше Гетманцев висловився про законопроєкт щодо скасування кланових спецпенсій і заявив, що не може бути мінімальна пенсія 2 300 гривень, а максимальна — 390 тисяч гривень.

Крім того, депутат пояснив, який орган має розслідувати економічні злочини. СБУ, ДБР або поліція не повинні займатися такими справами.