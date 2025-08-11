Видео
Главная Новости дня Отмена клановых спецпенсий — Гетманцев поддерживает

Отмена клановых спецпенсий — Гетманцев поддерживает

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 16:30
Клановые спецпенсии в Украине — украинцы просят отменить
Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Украинцы выступают за отмену клановых спецпенсий в нашей стране. Для этого даже создали петицию: "За отмену несправедливых пенсий для избранных. Прошу рассмотреть законопроект 12278". Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев поддержал эту инициативу.

Соответствующий документ появился на сайте Верховной Рады.

Читайте также:

Отмена клановых спецпенсий в Украине

Автор петиции Виктория Гузева отметила, что сегодня в Украине сложилась такая ситуация, что одни люди получат 3000-4000 гривен пенсии, когда другие имеют по 300-400 тысяч гривен. По ее мнению, это "позор и несправедливость", а пенсии должны быть достойными для всех.

"Это плевок в тех людей, которые десятки лет работали, а сейчас должны выживать и не могут позволить себе элементарного. Такой позор и несправедливость просто недопустимы. Пенсия должна быть достойной для всех, а не для избранных. Проголосуйте за законопроект 12278. Не откладывайте, не тормозите, не дайте снова этот вопрос замять и оставить все в таком позорном недопустимом состоянии. Это не о пенсионной уравниловке, а о справедливости. Медики, учителя и другие люди, которые работали всю жизнь, имеют право на достойную старость, а не только прокуроры, судьи или другие касты избранных", — говорится в документе.

В то же время председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, который также поддержал петицию, отметил, что необходимо преодолеть процесс затягивания второго чтения для законопроекта № 12278, и проголосовать его в зале уже в ближайшее время.

"Совместными усилиями мы сможем ликвидировать клановые спецпенсии, и наконец сделать так, чтобы все украинские пенсионеры могли иметь достойную пенсию, и нормально жить, а не выживать. Конечно, это будет только первый шаг. Дальше не должны останавливаться — я точно буду продолжать отстаивать пересмотр минимальной пенсии, индексацию пенсионных выплат и проведение пенсионной реформы", — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее Гетманцев высказался о законопроекте об отмене клановых спецпенсий и заявил, что не может быть минимальная пенсия 2 300 гривен, а максимальная — 390 тысяч гривен.

Кроме того, депутат объяснил, какой орган должен расследовать экономические преступления. СБУ, ГБР или полиция не должны заниматься такими делами.

выплаты украинцы Даниил Гетманцев петиция пенсия спецпенсии
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
