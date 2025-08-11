Клановые спецпенсии в Украине — украинцы просят отменить

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Украинцы выступают за отмену клановых спецпенсий в нашей стране. Для этого даже создали петицию: "За отмену несправедливых пенсий для избранных. Прошу рассмотреть законопроект 12278". Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев поддержал эту инициативу.

Соответствующий документ появился на сайте Верховной Рады.

Отмена клановых спецпенсий в Украине

Автор петиции Виктория Гузева отметила, что сегодня в Украине сложилась такая ситуация, что одни люди получат 3000-4000 гривен пенсии, когда другие имеют по 300-400 тысяч гривен. По ее мнению, это "позор и несправедливость", а пенсии должны быть достойными для всех.

"Это плевок в тех людей, которые десятки лет работали, а сейчас должны выживать и не могут позволить себе элементарного. Такой позор и несправедливость просто недопустимы. Пенсия должна быть достойной для всех, а не для избранных. Проголосуйте за законопроект 12278. Не откладывайте, не тормозите, не дайте снова этот вопрос замять и оставить все в таком позорном недопустимом состоянии. Это не о пенсионной уравниловке, а о справедливости. Медики, учителя и другие люди, которые работали всю жизнь, имеют право на достойную старость, а не только прокуроры, судьи или другие касты избранных", — говорится в документе.

В то же время председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, который также поддержал петицию, отметил, что необходимо преодолеть процесс затягивания второго чтения для законопроекта № 12278, и проголосовать его в зале уже в ближайшее время.

"Совместными усилиями мы сможем ликвидировать клановые спецпенсии, и наконец сделать так, чтобы все украинские пенсионеры могли иметь достойную пенсию, и нормально жить, а не выживать. Конечно, это будет только первый шаг. Дальше не должны останавливаться — я точно буду продолжать отстаивать пересмотр минимальной пенсии, индексацию пенсионных выплат и проведение пенсионной реформы", — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее Гетманцев высказался о законопроекте об отмене клановых спецпенсий и заявил, что не может быть минимальная пенсия 2 300 гривен, а максимальная — 390 тысяч гривен.

Напомним, ранее Гетманцев высказался о законопроекте об отмене клановых спецпенсий и заявил, что не может быть минимальная пенсия 2 300 гривен, а максимальная — 390 тысяч гривен.