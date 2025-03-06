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Скасування дозволів для біженців у США — Білий дім відреагував

6 березня 2025 18:09
Євгенія Брюховецька - редактор
У Білому домі спростували інформацію про плани депортації українських біженців
Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Видання Reuters у четвер, 6 березня, опублікувало інформацію, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито планує скасувати дозволи на легальне перебування в країні для 240 тисяч українських біженців. Натомість речниця Білого дому Керолайн Лівітт спростувала це.

Про це вона написала в X.

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"Це ще одна фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять", — зазначила Лівітт.

За її словами, наразі не було ухвалено жодного рішення щодо цього.

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Скриншот допису Лівітт

Раніше Reuters з посиланням на анонімні джерела писало, що всі українські біженці у США можуть бути депортовані з країни вже у квітні цього року.

А у матеріалі Новини.LIVE ми пояснили, як суперечки у Білому домі можуть вплинути на українців, які емігрували до США.

США українці Дональд Трамп біженці Білий дім війна в Україні
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