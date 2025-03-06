У Білому домі спростували інформацію про плани депортації українських біженців

Скасування дозволів для біженців у США — Білий дім відреагував
Видання Reuters у четвер, 6 березня, опублікувало інформацію, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито планує скасувати дозволи на легальне перебування в країні для 240 тисяч українських біженців. Натомість речниця Білого дому Керолайн Лівітт спростувала це.
Про це вона написала в X.
Перебування для біженців з України у США
"Це ще одна фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять", — зазначила Лівітт.
За її словами, наразі не було ухвалено жодного рішення щодо цього.
Раніше Reuters з посиланням на анонімні джерела писало, що всі українські біженці у США можуть бути депортовані з країни вже у квітні цього року.
А у матеріалі Новини.LIVE ми пояснили, як суперечки у Білому домі можуть вплинути на українців, які емігрували до США.
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