У Білому домі спростували інформацію про плани депортації українських біженців

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт. Фото: Reuters

Видання Reuters у четвер, 6 березня, опублікувало інформацію, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито планує скасувати дозволи на легальне перебування в країні для 240 тисяч українських біженців. Натомість речниця Білого дому Керолайн Лівітт спростувала це.

Про це вона написала в X.

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"Це ще одна фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять", — зазначила Лівітт.

За її словами, наразі не було ухвалено жодного рішення щодо цього.

Скриншот допису Лівітт

Раніше Reuters з посиланням на анонімні джерела писало, що всі українські біженці у США можуть бути депортовані з країни вже у квітні цього року.

А у матеріалі Новини.LIVE ми пояснили, як суперечки у Білому домі можуть вплинути на українців, які емігрували до США.