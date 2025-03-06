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Отмена разрешений для беженцев в США — Белый дом отреагировал

6 марта 2025 18:09
Евгения Брюховецкая - редактор
В Белом доме опровергли информацию о планах депортации украинских беженцев
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Издание Reuters в четверг, 6 марта, опубликовало информацию, что администрация президента США Дональда Трампа якобы планирует отменить разрешения на легальное пребывание в стране для 240 тысяч украинских беженцев. В ответ пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опровергла это.

Об этом она написала в X.

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"Это еще одна фейковая новость от Reuters, основанная на анонимных источниках, которые не имеют никакого представления о том, о чем они говорят", — отметила Ливитт.

По ее словам, пока не было принято никакого решения по этому поводу.

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Скриншот поста Ливитт

Ранее Reuters со ссылкой на анонимные источники писало, что все украинские беженцы в США могут быть депортированы из страны уже в апреле этого года.

А в материале Новини.LIVE мы объяснили, как споры в Белом доме могут повлиять на украинцев, которые эмигрировали в США.

США украинцы Дональд Трамп беженцы Белый дом война в Украине
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