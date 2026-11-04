Дружина українського посла Ліана Мірошниченко з чоловіком та дітьми. Фото: соцмережі/Instagram

Включення дружини російського посла до Міжнародного жіночого клубу Канберри (WIC) спровокувало дипломатичний скандал. На знак протесту організацію покинули дружини послів України, Естонії та Італії. Керівництво WIC тим часом виправдовує своє рішення антидискримінаційними законами Австралії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Politico.

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Дипломатичний демарш у Канберрі

Міжнародний жіночий клуб Канберри (WIC), який з 1964 року слугував майданчиком для неформального спілкування дипломатичних кіл, опинився в центрі гучного скандалу. Як повідомляє видання Politico, організація прийняла до своїх лав дружину посла Російської Федерації в Австралії. Цей крок викликав різке несприйняття з боку низки європейських представниць.

Дружини послів України, Італії та Естонії прийняли спільне рішення демонстративно залишити клуб на знак протесту проти присутності в ньому представниці держави-агресора.

Дружина українського посла Ліана Мірошниченко звернулася до учасниць клубу з офіційним листом. Вона чітко пояснила мотиви свого вчинку, підкресливши, що йдеться не про упереджене ставлення до національності нової членкині клубу, а виключно про її офіційний дипломатичний статус. Мірошниченко зазначила, що просто не уявляє можливим своє перебування в одному приміщенні з офіційною представницею країни, яка щоденно вчиняє вбивства її рідних, друзів та методично знищує Україну.

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Окрім цього, українка нагадала аудиторії про причетність Росії до трагедії рейсу MH17, що забрала життя 38 громадян Австралії.

Протест української представниці не залишився непоміченим. Офіційно вийшли з організації також дружини послів Естонії та Італії. До критики дій WIC долучилася і Лоуренс Мередіт, посолка ЄС в Австралії. Від імені всіх європейських дипломатів вона заявила про "глибоке розчарування" таким кроком керівництва клубу.

Виправдання WIC про антидискримінаційне законодавство

Сенді Кейн, президентка WIC, прокоментувала скандал, пояснивши рішення прийняти росіянку вимогами австралійського антидискримінаційного законодавства.

За її словами, клуб не має права відмовляти особі в членстві лише на підставі її країни походження, оскільки це буде розцінено як пряме порушення законів Австралії.

Новини.LIVE повідомляли, що міжнародні спортивні організації продовжують пом'якшувати обмеження для представників РФ. Міжнародний союз ковзанярів офіційно надав "нейтральний статус" вісьмом російським фігуристам, серед яких опинилися чемпіони світу в парі Анастасія Мішина та Олександр Галлямов.

Водночас Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу виставила жорсткішу умову, дозволивши допуск росіян і білорусів лише за підписом спеціальної декларації про нейтралітет. Це одразу викликало обурення в Москві, де міністр спорту та голова Олімпійського комітету РФ Михайло Дегтярьов розкритикував такі вимоги до атлетів.

Тим часом Росія відхрещується від будь-яких правових зобов'язань перед Європою. З 1 листопада 2026 року офіційно набуло чинності рішення про вихід Москви з Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському поводженню. Цей крок остаточно ліквідував міжнародний контроль за умовами утримання ув'язнених та українських полонених у російських тюрмах.