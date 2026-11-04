Супруга украинского посла Лиана Мирошниченко с мужем и детьми. Фото: соцсети/Instagram

Принятие супруги российского посла в Международный женский клуб Канберры (WIC) вызвало дипломатический скандал. В знак протеста организацию покинули супруги послов Украины, Эстонии и Италии. Руководство WIC тем временем оправдывает свое решение антидискриминационными законами Австралии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

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Дипломатический демарш в Канберре

Международный женский клуб Канберры (WIC), который с 1964 года служил площадкой для неформального общения дипломатических кругов, оказался в центре громкого скандала. Как сообщает издание Politico, организация приняла в свои ряды супругу посла Российской Федерации в Австралии. Этот шаг вызвал резкое неприятие со стороны ряда европейских представительниц.

Супруги послов Украины, Италии и Эстонии приняли совместное решение демонстративно покинуть клуб в знак протеста против присутствия в нем представительницы государства-агрессора.

Супруга украинского посла Лиана Мирошниченко обратилась к участницам клуба с официальным письмом. Она четко объяснила мотивы своего поступка, подчеркнув, что речь идет не о предвзятом отношении к национальности новой участницы клуба, а исключительно о ее официальном дипломатическом статусе. Мирошниченко отметила, что просто не представляет себе возможность находиться в одном помещении с официальной представительницей страны, которая ежедневно убивает её родных, друзей и методично уничтожает Украину.

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Кроме того, украинка напомнила аудитории о причастности России к трагедии рейса MH17, унесшей жизни 38 граждан Австралии.

Протест украинской представительницы не остался незамеченным. Официально вышли из организации также супруги послов Эстонии и Италии. К критике действий WIC присоединилась и Лоуренс Мередит, посол ЕС в Австралии. От имени всех европейских дипломатов она заявила о «глубоком разочаровании» таким шагом руководства клуба.

Оправдание WIC антидискриминационным законодательством

Сэнди Кейн, президент WIC, прокомментировала скандал, объяснив решение принять россиянку требованиями австралийского антидискриминационного законодательства.

По её словам, клуб не имеет права отказывать лицу в членстве только на основании его страны происхождения, поскольку это будет расценено как прямое нарушение законов Австралии.

Новини.LIVE сообщали, что международные спортивные организации продолжают смягчать ограничения для представителей РФ. Международный союз конькобежцев официально предоставил "нейтральный статус" восьми российским фигуристам, среди которых оказались чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В то же время Международная федерация лыжного спорта и сноубординга выдвинула более жесткое условие, разрешив допуск россиян и белорусов только при подписании специальной декларации о нейтралитете. Это сразу вызвало возмущение в Москве, где министр спорта и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев раскритиковал такие требования к спортсменам.

Между тем Россия открещивается от каких-либо правовых обязательств перед Европой. С 1 ноября 2026 года официально вступило в силу решение о выходе Москвы из Европейской конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного обращения. Этот шаг окончательно ликвидировал международный контроль за условиями содержания заключённых и украинских пленных в российских тюрьмах.