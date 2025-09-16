Перевірки прокурорів зі статусом інвалідності - які результати

Проходження медичного огляду. Ілюстративне фото: Армія Inform

В Україні було проведено перші перевірки органів прокуратури. Станом на вівторок, 16 вересня, звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Кравченка. Фото: скриншот

Перевірки прокурорів зі статусом інвалідності

"Відновлення довіри починається зі змін у системі", — написав він.

За його словами, рішення про початок такої роботи він ухвалив у липні, і процес перебуває під його особистим контролем, а також під постійним наглядом Офісу генпрокурора.

Станом на сьогодні з органів прокуратури вже звільнено 57 працівників, які мали статус інвалідності. Ще 56 прокурорів позбавлені адміністративних посад, а у розгляді перебувають 228 дисциплінарних скарг.

"Ніяких винятків не буде. Саме так повинна працювати здорова система, і саме так ми відновлюємо довіру суспільства", — наголосив Кравченко.

Результати перевірки прокурорів. Фото: Telegram Руслана Кравченка

Нагадаємо, що раніше Державне бюро розслідувань після перевірок скасувало понад 800 рішень Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про призначення інвалідності посадовцям. Наразі ще перевіряються понад 70 держорганів.

Ще влітку МОЗ повідомило, що в Україні розпочалися перевірки рішень про інвалідність для посадовців від МСЕК.