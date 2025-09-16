Проверки прокуроров со статусом инвалидности - какие результаты

Прохождение медицинского осмотра. Иллюстративное фото: Армия Информ

В Украине были проведены первые проверки органов прокуратуры. По состоянию на вторник, 16 сентября, уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил в Telegram.

Пост Кравченко.

Проверки прокуроров со статусом инвалидности

"Восстановление доверия начинается с изменений в системе", — написал он.

По его словам, решение о начале такой работы он принял в июле, и процесс находится под его личным контролем, а также под постоянным наблюдением Офиса генпрокурора.

По состоянию на сегодня из органов прокуратуры уже уволены 57 работников, которые имели статус инвалидности. Еще 56 прокуроров лишены административных должностей, а в рассмотрении находятся 228 дисциплинарных жалоб.

"Никаких исключений не будет. Именно так должна работать здоровая система, и именно так мы восстанавливаем доверие общества", — подчеркнул Кравченко.

Результаты проверки прокуроров.

Напомним, что ранее Государственное бюро расследований после проверок отменило более 800 решений Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) о назначении инвалидности чиновникам. Сейчас еще проверяются более 70 госорганов.

Еще летом Минздрав сообщил, что в Украине начались проверки решений об инвалидности для чиновников от МСЭК.