Проверки прокуроров со статусом инвалидности - какие результаты

Скандал с фейковой инвалидностью — сколько прокуроров уволили
В Украине были проведены первые проверки органов прокуратуры. По состоянию на вторник, 16 сентября, уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил в Telegram.
Проверки прокуроров со статусом инвалидности
"Восстановление доверия начинается с изменений в системе", — написал он.
По его словам, решение о начале такой работы он принял в июле, и процесс находится под его личным контролем, а также под постоянным наблюдением Офиса генпрокурора.
По состоянию на сегодня из органов прокуратуры уже уволены 57 работников, которые имели статус инвалидности. Еще 56 прокуроров лишены административных должностей, а в рассмотрении находятся 228 дисциплинарных жалоб.
"Никаких исключений не будет. Именно так должна работать здоровая система, и именно так мы восстанавливаем доверие общества", — подчеркнул Кравченко.
Напомним, что ранее Государственное бюро расследований после проверок отменило более 800 решений Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) о назначении инвалидности чиновникам. Сейчас еще проверяются более 70 госорганов.
Еще летом Минздрав сообщил, что в Украине начались проверки решений об инвалидности для чиновников от МСЭК.
