Главная Новости дня Скандал с фейковой инвалидностью — сколько прокуроров уволили

Скандал с фейковой инвалидностью — сколько прокуроров уволили

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 17:16
Проверки прокуроров со статусом инвалидности - какие результаты
Прохождение медицинского осмотра. Иллюстративное фото: Армия Информ

В Украине были проведены первые проверки органов прокуратуры. По состоянию на вторник, 16 сентября, уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил в Telegram.

Читайте также:
Пост Кравченко. Фото: скриншот

Проверки прокуроров со статусом инвалидности

"Восстановление доверия начинается с изменений в системе", — написал он.

По его словам, решение о начале такой работы он принял в июле, и процесс находится под его личным контролем, а также под постоянным наблюдением Офиса генпрокурора.

По состоянию на сегодня из органов прокуратуры уже уволены 57 работников, которые имели статус инвалидности. Еще 56 прокуроров лишены административных должностей, а в рассмотрении находятся 228 дисциплинарных жалоб.

"Никаких исключений не будет. Именно так должна работать здоровая система, и именно так мы восстанавливаем доверие общества", — подчеркнул Кравченко.

Результаты проверки прокуроров. Фото: Telegram Руслана Кравченко

Напомним, что ранее Государственное бюро расследований после проверок отменило более 800 решений Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) о назначении инвалидности чиновникам. Сейчас еще проверяются более 70 госорганов.

Еще летом Минздрав сообщил, что в Украине начались проверки решений об инвалидности для чиновников от МСЭК.

Офис генерального прокурора инвалидность проверки прокуроры Руслан Кравченко
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
